Der Salary Cap setzt den Teams Spielraum für Verträge und ist für alle 32 Franchises gleich. 2026 wird er erneut steigen und die 300-Millionen-Dollar-Grenze durchbrechen.

Die NFL gibt in jedem Jahr einen Rahmen, für die Gehaltszahlungen in den 32 Teams. Wie diese aufgeteilt wird, ist jedem selbst überlassen und hängt davon ab, in welcher Phase sich eine Franchise befindet.

In der laufenden Saison lag dieser sogenannte Salary Cap bei 279,2 US-Millionen Dollar. Laut "NFL Network" informierte die NFL nun alle Teams ober das neue Limit.

Demnach liegt dieses 2026 zwischen 301,2 und 305,7 Millionen US-Dollar. Damit würde die Gehaltsobergrenze der Teams knapp 100 Millionen US-Dollar über dem Wert von 2022 liegen.

Seit 2016 hat er sich sogar fast verdoppelt. Vor zehn Jahren lag der Wert bei 155,27 Millionen US-Dollar.