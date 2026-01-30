- Anzeige -
Salary Cap 2026

NFL: So hoch ist der Salary Cap für die nächste Saison - Steigerung von knapp 100 Millionen seit 2022

  • Veröffentlicht: 30.01.2026
  • 23:17 Uhr
  • Malte Ahrens

Der Salary Cap setzt den Teams Spielraum für Verträge und ist für alle 32 Franchises gleich. 2026 wird er erneut steigen und die 300-Millionen-Dollar-Grenze durchbrechen.

Die NFL gibt in jedem Jahr einen Rahmen, für die Gehaltszahlungen in den 32 Teams. Wie diese aufgeteilt wird, ist jedem selbst überlassen und hängt davon ab, in welcher Phase sich eine Franchise befindet.

In der laufenden Saison lag dieser sogenannte Salary Cap bei 279,2 US-Millionen Dollar. Laut "NFL Network" informierte die NFL nun alle Teams ober das neue Limit.

Demnach liegt dieses 2026 zwischen 301,2 und 305,7 Millionen US-Dollar. Damit würde die Gehaltsobergrenze der Teams knapp 100 Millionen US-Dollar über dem Wert von 2022 liegen.

Seit 2016 hat er sich sogar fast verdoppelt. Vor zehn Jahren lag der Wert bei 155,27 Millionen US-Dollar.

NFL: Neue Maßstäbe beim Gehalt, Sprünge immer größer

Traditionell steigt der Salary Cap jedes Jahr an. Das liegt am wachsenden Umsatz der gesamten Liga, woran sich auch der Wert für den Cap orientiert und nachvollziehen lässt.

Diese Entwicklung wurde in der Saison 2021 durch die Corona-Pandemie erstmals unterbrochen. Seitdem stieg sie allerdings in größeren Schritten an als zuvor. Waren es sonst knapp 10 Millionen US-Dollar mehr pro Jahr, könnte der Sprung in diesem Jahr sogar 26,5 Millionen US-Dollar betragen.

Der Markt für die Free Agency öffnet am 11. März. Für die Teams ist die genaue Zahl in ihrem Cap wichtig, um einschätzen zu können, welchen Spielern sie wie viel Geld bieten wollen und wie sie mit Leistungsträgern die Verträge umschreiben.

