Cornerback gegen Wide Receiver

Super Bowl 2026: Entscheidet dieses Matchup das Spiel New England Patriots vs. Seattle Seahawks?

  • Aktualisiert: 31.01.2026
  • 11:06 Uhr
  • ran.de

Der Super Bowl LX zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks wird vor allem bei einem Duell entschieden: Cornerback Christian Gonzalez gegen Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba. Die beiden kennen sich von früher.

Von Kai Esser

Die Dallas Cowboys haben die Playoffs, geschweige denn den Einzug in den Super Bowl, in der NFL deutlich verpasst. Wenn der Ball im Levi's Stadium bei der Offense der Seattle Seahawks liegt, schauen trotzdem viele aus Dallas hin.

Mit Cornerback Christian Gonzalez von den New England Patriots und Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba von den Seahawks stehen zwei Top-Spieler aus Dallas im direkten Duell gegeneinander.

"Wir kennen uns aus der High School. Ich freue mich auf das Duell auf der größten Bühne", sagte Gonzalez bei der Webshow "GMA".

Doch nicht nur ist es eine Feel-Good-Story aus Texas. Das Matchup der beiden Top-Spieler könnte den Ausgang des Spiels maßgeblich beeinflussen - oder sogar entscheiden.

Super Bowl LX: "Gonzalez Island"? Smith-Njigba vor schwerer Aufgabe

Während "Gonzo" einer der besten Cornerbacks der NFL ist, ist Smith-Njigba einer der besten Receiver der Liga. Dass diese beiden auf der größten Einzelsport-Bühne der Welt aufeinandertreffen, ist nicht etwa kitschig, sondern folgerichtig.

Dass "JSN" der Wettquoten-Favorit auf die Auszeichnung des Offensive Player of the Year ist, kommt nicht von ungefähr. 1.793 Receiving Yards und zehn Touchdowns, keiner hat mehr Yards als der Seahawks-Mann.

Und woran merkt man, wie wichtig Gonzalez ist? Mit ihm auf dem Feld haben die Patriots in der ganzen Saison nur ein einziges Spiel verloren. Zwar fing er nur eine Interception, bei einem tieferen Blick in die Statistikbücher zeigt sich jedoch bei ihm seine unglaubliche Klasse.

76 Mal entschieden sich gegnerische Quarterbacks, in seine Richtung zu werfen, nur 46 Prozent der Pässe kamen an - der drittbeste Wert der Liga. Einen einzigen Touchdown erlaubte Gonzalez in Manndeckung - in der ganzen Saison!

Wie die ganzen Patriots wird Gonzalez im 4. Quarter noch besser. In den Playoffs erlaubte der Corner mit venezolanischen Wurzeln ein Passer Rating von 0,0. Für den Kontext: Wenn man den Ball bei jedem Pass auf den Boden werfen würde, dann ergäbe sich ein Passer Rating von 39,6.

Gonzalez vs. Smith-Njigba? So einfach ist es nicht

Wird der Super Bowl also darüber entschieden, wer der beiden Spieler den besseren Tag erwischt? Weit gefehlt! Es wird an den beiden (de facto) Koordinatoren Klint Kubiak und Zak Kuhr liegen, ihre Top-Spieler entsprechend einzusetzen.

NFL - Injury Update: Schock-Geständnis von Josh Allen

1 / 4
<em><strong>Josh Allen (Buffalo Bills)</strong><br>Josh Allen hat fast zwei Wochen nach der knappen 33:30-Niederlage seiner Buffalo Bills gegen die Denver Broncos verraten, dass er mit einem gebrochenen Knochen im Fuß auf dem Feld gestanden habe: "Es war keine optimale Situation und schmerzhaft während der letzten Wochen." Der Quarterback fügte hinzu, dass es eine alte Verletzung sei, die in Woche 16 gegen die Browns wieder aufgebrochen sei. Nun konnte er operiert werden und wird voraussichtlich zum Saisonstart bereit stehen.</em>
© 2026 Getty Images

Josh Allen (Buffalo Bills)
Josh Allen hat fast zwei Wochen nach der knappen 33:30-Niederlage seiner Buffalo Bills gegen die Denver Broncos verraten, dass er mit einem gebrochenen Knochen im Fuß auf dem Feld gestanden habe: "Es war keine optimale Situation und schmerzhaft während der letzten Wochen." Der Quarterback fügte hinzu, dass es eine alte Verletzung sei, die in Woche 16 gegen die Browns wieder aufgebrochen sei. Nun konnte er operiert werden und wird voraussichtlich zum Saisonstart bereit stehen.

<strong>Drake Maye (New England Patriots)</strong><br>Schlechte und gute Nachrichten für die New England Patriots: Nachdem sich Drake Maye im Playoff-Spiel gegen die Denver Broncos offenbar an der Schulter verletzt hatte, konnte er in der ersten On-Field-Einheit vor dem Super Bowl nur eingeschränkt trainieren. Positiv jedoch: Dass er nicht komplett draußen saß, ist ein gutes Zeichen für einen Einsatz.
© 2026 Getty Images

Drake Maye (New England Patriots)
Schlechte und gute Nachrichten für die New England Patriots: Nachdem sich Drake Maye im Playoff-Spiel gegen die Denver Broncos offenbar an der Schulter verletzt hatte, konnte er in der ersten On-Field-Einheit vor dem Super Bowl nur eingeschränkt trainieren. Positiv jedoch: Dass er nicht komplett draußen saß, ist ein gutes Zeichen für einen Einsatz.

<strong>Robert Spillane (New England Patriots)</strong><br>Etwas mehr Sorgen machen sich die Coaches in New England um Robert Spillane. Der Middle Linebacker, der in der Defense auch die Plays ansagt, musste die Partie in Denver bereits mit einer Knöchelverletzung verlassen. Im ersten Injury Report wurde er mit "DNP" aufgeführt, also "Did not Practice".
© ZUMA Press Wire

Robert Spillane (New England Patriots)
Etwas mehr Sorgen machen sich die Coaches in New England um Robert Spillane. Der Middle Linebacker, der in der Defense auch die Plays ansagt, musste die Partie in Denver bereits mit einer Knöchelverletzung verlassen. Im ersten Injury Report wurde er mit "DNP" aufgeführt, also "Did not Practice".

<strong>Zach Charbonnet (Seattle Seahawks)</strong><br>Schlimme Nachricht für die Seattle Seahawks: Running Back Zach Charbonnet hat sich entgegen erster optimistischer Prognosen doch schwer verletzt. Der 25-Jährige zog sich beim Blowout-Sieg gegen die San Francisco 49ers in der Divisional Round einen Kreuzbandriss zu und wird nicht nur die restlichen Playoffs, sondern wohl auch einen erheblichen Teil der kommenden Saison verpassen.
© Imagn Images

Zach Charbonnet (Seattle Seahawks)
Schlimme Nachricht für die Seattle Seahawks: Running Back Zach Charbonnet hat sich entgegen erster optimistischer Prognosen doch schwer verletzt. Der 25-Jährige zog sich beim Blowout-Sieg gegen die San Francisco 49ers in der Divisional Round einen Kreuzbandriss zu und wird nicht nur die restlichen Playoffs, sondern wohl auch einen erheblichen Teil der kommenden Saison verpassen.

Wird sich Smith-Njigba auch mal als Running Back aufstellen? Wird Gonzalez mal bewusst eine andere Seite als "JSN" wählen, um Sam Darnold glauben zu lassen, er hätte ein "einfacheres" Matchup mit seinem Lieblings-Ziel und seinem meistens ersten Read? Es ist das überdimensionierte Schachspiel, das Millionen Menschen so lieben.

Und wer den jeweils anderen Schachmatt setzt - sowohl auf dem Feld, als auch auf dem Playsheet -, der bringt sein Team in eine sehr gute Position, das Spiel der Spiele als Sieger zu beenden.

