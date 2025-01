New England Patriots: Offiziell! Mike Vrabel wird neuer Head Coach

Die New England Patriots haben einen neuen Head Coach gefunden. Wie die Franchise bestätigte, übernimmt Mike Vrabel das Ruder.

Die Suche nach einem Head Coach ist bei den New England Patriots beendet. Wie die NFL-Franchise in den sozialen Netzwerken bekanntgegeben hat, wird Mike Vrabel in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen.

Der ehemalige Head Coach der Tennessee Titans war zuletzt in einer Berater-Rolle für die Defensive der Cleveland Browns tätig und kennt die Patriots noch bestens aus seiner Zeit als aktiver Spieler.

Nach einer enttäuschenden Saison hatten die "Pats" in der vergangenen Woche die Reißleine gezogen und Head Coach Jerod Mayo nach nur einer Saison entlassen.