NFL - Miami Dolphins: Tyreek Hill beeindruckt mit Sprint und stichelt gegen Noah Lyles

Tyreek Hill hat mal wieder bewiesen, dass er sehr schnell ist. Eine Spitze gegen Noah Lyles konnte er sich nicht verkneifen.

Es ist bekannt, dass Tyreek Hill ein wahnsinnig schneller Wide Receiver ist. Das hat der NFL-Superstar der Miami Dolphins jetzt noch einmal unter Beweis gestellt, und das im Duell mit einer Stoppuhr.

Hill nahm am Freitag im Rahmen der "Last Chance Sprint Series" an einem 100-Meter-Lauf teil. Hill gewann den Wettbewerb nicht nur, er setzte in 10,15 Sekunden auch eine beeindruckende Zeit. Auch weil er bereits 31 Jahre alt ist.

Den Weltrekord hält immer noch Usain Bolt in 9,58 Sekunden, aufgestellt 2009 in Berlin im Rahmen der Leichtathletik-WM. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sprintete der US-Amerikaner Noah Lyles in 9,78 Sekunden zu Gold.

Anschließend lieferten sich Hill und Lyles einen verbalen Schlagabtausch über soziale Medien oder Interviews. Immer wieder behauptete Hill, er würde den Olympiasieger in einem Rennen schlagen.