Die New England Patriots spielen eine deutlich bessere Saison als die Buffalo Bills. Trotzdem gingen die Patriots zunächst als Underdog ins Spiel. Das fand Stefon Diggs gut - kurios: danach änderte sich die Quote.

von Kai Esser

Die New England Patriots spielen eine absolute Fabelsaison. Zehn Siege in Folge, eine 11-2-Bilanz und die erste Playoff-Teilnahme seit 2021 so gut wie in der Tasche.

Vor dem Duell gegen die Buffalo Bills in Woche 15, bei dem die NFL-Postseason-Teilnahme fixiert werden kann, hatten die Buchmacher zuerst die Bills als leichten Favoriten ausgemacht.

Zu Beginn der Woche lag der sogenannte Spread bei -1.5 bei den Bills, heißt also: Würden die Bills mit 23:22 gewinnen, dann hätte man bei dieser Wette dennoch gewonnen, wenn man auf die Patriots gesetzt hätte. Sie wurden also als leichter Underdog gesehen.