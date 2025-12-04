NFL Highlights kostenlos auf Joyn
NFL Playoffs 2025/26: Diese Entscheidungen können am 15. Spieltag fallen
- Aktualisiert: 09.12.2025
- 22:30 Uhr
- ran
Die Regular Season befindet sich so langsam auf der Zielgeraden. Noch vier Spieltage, dann beginnen in der NFL die Playoffs. Schon in Week 15 können einige Postseason-Entscheidungen fallen.
Week 15 der NFL steht vor der Tür.
Noch steht kein Playoff-Teilnehmer sicher fest, an diesem Spieltag kann sich das aber ändern.
Gleich drei Mannschaften können ihr Postseason-Ticket lösen.
ran gibt einen Überblick über die Playoff-Szenarien in Week 15.
NFL Playoffs 2025/26
NFL Playoffs: Szenarien in der NFC
Die Los Angeles Rams (10-3) stehen sicher in der Playoffs, wenn ...
- sie gegen die Detroit Lions gewinnen
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Externer Inhalt
NFL Playoffs: Szenarien in der AFC
Die Denver Broncos (11-2) stehen sicher in der Playoffs, wenn ...
- sie gegen die Green Bay Packers gewinnen ODER
- sie unentschieden spielen UND die Los Angeles Chargers oder Jacksonville Jaguars verlieren ODER
- sie unentschieden spielen UND die Houston Texans oder Indianapolis Colts nicht gewinnen ODER
- die Texans und Colts nicht gewinnen, aber nicht beide unentschieden spielen
Die New England Patriots (11-2) stehen sicher in der Playoffs, wenn ...
- sie gegen die Buffalo Bills gewinnen ODER
- sie unentschieden spielen UND die Los Angeles Chargers oder Jacksonville Jaguars verlieren ODER
- sie unentschieden spielen UND die Houston Texans oder Indianapolis Colts nicht gewinnen ODER
- die Texans und Colts nicht gewinnen, aber nicht beide unentschieden spielen