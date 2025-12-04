- Anzeige -
- Anzeige -
NFL Highlights kostenlos auf Joyn

NFL Playoffs 2025/26: Diese Entscheidungen können am 15. Spieltag fallen

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 22:30 Uhr
  • ran

Die Regular Season befindet sich so langsam auf der Zielgeraden. Noch vier Spieltage, dann beginnen in der NFL die Playoffs. Schon in Week 15 können einige Postseason-Entscheidungen fallen.

Week 15 der NFL steht vor der Tür.

Noch steht kein Playoff-Teilnehmer sicher fest, an diesem Spieltag kann sich das aber ändern.

Gleich drei Mannschaften können ihr Postseason-Ticket lösen.

ran gibt einen Überblick über die Playoff-Szenarien in Week 15.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL Playoffs 2025/26

  • Patriots wieder an #1: Playoff Picture nach Week 14

  • NFL: Diese Teams sind aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL Playoffs: Szenarien in der NFC

Die Los Angeles Rams (10-3) stehen sicher in der Playoffs, wenn ...

  • sie gegen die Detroit Lions gewinnen

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL Playoffs: Szenarien in der AFC

Die Denver Broncos (11-2) stehen sicher in der Playoffs, wenn ...

  • sie gegen die Green Bay Packers gewinnen ODER
  • sie unentschieden spielen UND die Los Angeles Chargers oder Jacksonville Jaguars verlieren ODER
  • sie unentschieden spielen UND die Houston Texans oder Indianapolis Colts nicht gewinnen ODER
  • die Texans und Colts nicht gewinnen, aber nicht beide unentschieden spielen

Die New England Patriots (11-2) stehen sicher in der Playoffs, wenn ...

  • sie gegen die Buffalo Bills gewinnen ODER
  • sie unentschieden spielen UND die Los Angeles Chargers oder Jacksonville Jaguars verlieren ODER
  • sie unentschieden spielen UND die Houston Texans oder Indianapolis Colts nicht gewinnen ODER
  • die Texans und Colts nicht gewinnen, aber nicht beide unentschieden spielen
Mehr News und Videos zur NFL
imago images 1070128529
News

Playoff Picture: Chargers verdrängen Bills

  • 09.12.2025
  • 22:42 Uhr
imago images 1041483188
News

Comeback-Coup: NFL-Legende kehrt mit 44 zurück

  • 09.12.2025
  • 22:41 Uhr
imago images 1068681074
News

Gewinner und Verlierer: Andy Reid, wir müssen reden!

  • 09.12.2025
  • 22:40 Uhr
imago images 1066198403
News

Spieltag der Deutschen: Einer famos, einer entlassen

  • 09.12.2025
  • 22:39 Uhr
imago images 1070067174
News

Draft Order: Dreikampf um #1-Pick, Ravens klettern

  • 09.12.2025
  • 22:26 Uhr
Max Eberl (FC Bayern)
News

Wintertransfers? So plant der FC Bayern

  • 09.12.2025
  • 21:26 Uhr
Philip Rivers (Quarterback)
News

Rivers - oder doch ein anderer? Die QB-Optionen der Colts

  • 09.12.2025
  • 20:29 Uhr
imago images 1041483188
News

Comeback? Rivers' Hall-of-Fame-Auszeichnung wackelt

  • 09.12.2025
  • 20:06 Uhr

NFL: Neues Traumpaar? Jaxson Dart datet wohl Ring-Girl

  • Video
  • 01:20 Min
  • Ab 0
imago images 1065480594
News

Texans lassen deutschen Spieler ziehen

  • 09.12.2025
  • 16:52 Uhr