NFL: Opa Philip Rivers bei den Indianapolis Colts ist Entertainment pur - ein Kommentar

Philip Rivers wagt fünf Jahre nach seinem Rücktritt und mit 44 Jahren ein Comeback in der NFL. Die Story ist geil - egal, wie sie ausgeht. Ein Kommentar. Von Andreas Reiners Ein Opa feiert sein NFL-Comeback. Es gibt Geschichten, die sind so gut, dass alleine die Idee dahinter für beste Unterhaltung sorgt. Umso besser, wenn die Idee dann auch noch in die Tat umgesetzt wird. Denn dann ist es völlig egal, wie es ausgeht. Weil alle wissen: Das ist einfach gut. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Und das ist genau das, wofür der Sport auch stehen sollte: Entertainment. Spaß. Stories, die ein bisschen verrückt sind und das ganze Milliarden-Business nicht ganz so ernst nehmen. Ein bisschen Zirkus, ein wenig Tamtam und eine Prise Standup.

Rivers sorgt für Lacher: "Kein Zoom, let’s go." Die Pressekonferenz von Philip Rivers zum Comeback war genau das. Womit er dem oft so weichgespülten Geschäft den Spiegel vorhielt. Denn Rivers geht das Thema mit der nötigen Ernsthaftigkeit an, ohne sich aber selbst zu ernst zu nehmen. Die PK eröffnete er mit dem Satz: "Kein Zoom, let’s go." Ein kleiner Verweis darauf, dass in seiner letzten NFL-Saison Corona das Bild beherrschte und die PKs digital stattfanden. Komplett in Colts-Outfit und in kurzen Hosen, bekam er das Grinsen fortan gar nicht mehr aus dem Gesicht. Natürlich wurde er nach den Risiken gefragt. Eine Rückkehr in seinem Alter ohne großartige Vorbereitung ist nicht ohne. Die NFL 2025 ist noch einmal etwas anderes, als es die NFL 2020 war. Doch Rivers hält es "simple", wie er immer wieder betonte. Er macht sich keinen großen Kopf. Sondern macht. "Die einfachste Methode, um alles zu eliminieren, was schlecht laufen könnte, ist zu Hause zu bleiben. Der Weg, um herauszufinden, ob man es noch kann, ist es zu versuchen. So einfach ist das", sagte er. "Ich bin nicht naiv, aber ich bin einfach nur aufgeregt. Wir nehmen es Tag für Tag und schauen, wohin das führt." Und Humor hilft immer, auch wenn sogar die eigene Frau sich Sorgen macht, was theoretisch alles passieren könnte. Er weiß, dass "die Jungs groß und schnell" sind, "genauso wie früher auch. Man hofft natürlich nie, dass so etwas passiert oder rechnet damit. Aber hey, falls es doch passieren sollte, hätte ich eine Menge Zeit, um mich zu erholen."

NFL-Legende rockt: Für Rivers in die O-Line Während er sprach, wurde klar, dass er den ersten Snap nicht mehr erwarten kann. Dass er es liebt, wieder im Huddle zu stehen, im Locker Room. Dass er aber auch völlig einverstanden damit ist, wenn es nur beim Practice Squad und ein paar Würfen mit den Jungs bleibt. Wer sich auf die fast schon kindliche Begeisterung des Mannes einlässt, der zehn Kinder hat und schon Opa ist, bekommt direkt Bock, sich beim Comeback für ihn in die O-Line zu stellen.

VIDEO: Kelce-Brüder freuen sich auf Rivers-Comeback

Eine NFL-Legende als Vorbild, dass man nicht verzagen, sondern sich trauen sollte. Auch wenn andere Zweifel haben mögen. Dass man manchmal einfach nur Spaß haben sollte.

