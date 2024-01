New England Patriots trennen sich von Bill Belichick: "Freue mich, eines Tages zurückzukommen"

Belichick verlässt die Franchise mit 333 Siegen in seiner Karriere, damit ist er auf Platz zwei der Liga-Historie hinter Don Shula.

Die 71 Jahre alte Coaching-Legende der NFL verlässt damit die Franchise nach 24 Spielzeiten in Foxborough.

Die New England Patriots haben die Reißleine gezogen und sich nach der Katastrophen-Saison mit nur vier Siegen aus 17 Spielen von Coaching-Legende Bill Belichick getrennt .

Nach der Trennung der New England Patriots von Bill Belichick spricht der Ex-Head-Coach in der Pressekonferenz. ran ist live mit dabei.

"Ich habe hier mit so vielen Coaches zusammengearbeitet, die stets alles dafür gegeben haben, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Jeder einzelne Mensch hat dazu beigetragen - auch abseits des Feldes. Daher möchte ich mich bei allen Beteiligten und Weggefährten der vergangenen 24 Jahre bedanken - und besonders auch bei Robert Kraft."

"Wir hatten lange Gespräche und kamen gemeinsam zum Schluss, dass nach 24 Jahren als Patriots-Coach Schluss ist", sagte Belichick. Er trug es mit Fassung - so, wie die NFL ihre Coaching-Legende eben kennt. "Für mich geht es heute um Dankbarkeit. Wir haben hier viel gemeinsam erreicht, ich werde mich an alles für den Rest meines Lebens erinnern."

Belichick: "Bedanke mich bei jedem Einzelnen"

"Die Spieler sind diejenigen, die die Spiele gewinnen und auf dem Platz stehen. Es wären zu viele, um sie beim Namen zu nennen, aber ich bedanke mich bei jedem Einzelnen."

"Letztendlich möchte ich mich auch bei den unfassbaren Fans bedanken. Wie auch immer die Situation war, sie haben uns supportet. An jedem Tag, bei jedem Wetter, an jedem Ort. Auch international, wie zum Beispiel in Deutschland", erinnert sich der einstige Head Coach, für den noch nicht Schluss als NFL-Trainer sein soll.

"Ich werde immer ein Patriot bleiben, auch wenn es nun woanders weitergeht. Ich freue mich darauf, eines Tages hier her zurückzukommen", resümierte Belichick und schüttelte Kraft die Hand.