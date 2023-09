Lou Hedley hat eher das Aussehen eines UFC-Kämpfers im Schwergewicht als das eines Punters in der NFL: 1,93 Meter groß, 105 Kilogramm schwer, Tattoos von Kopf bis Fuß, Vokuhila und Schnauzer. Doch das Außerordentliche an Hedley ist nicht seine Erscheinung, sondern sein unglaublicher Lebensweg.

Lou Hedleys Weg in die NFL ist außergewöhnlich: Schulabbruch mit 15, dann sieben Jahre als Gerüstbauer in Australien, später Besitzer eines Tattoo-Studios auf Bali. Jetzt, mit 30, ist er Rookie und Starter in der NFL.

Aber was ist so besonders an Hedleys Weg in die NFL? Es fing alles in einem kleinen Dorf in Australien an, wo er als Sohn eines Fischers aufwuchs.

Schon früh entbrannte in ihm die Leidenschaft für Sport, und wie für viele Sportbegeisterte in "Down Under" war es Hedleys Traum, professioneller Australian Football-Spieler zu werden.