New York Jets: Aaron Rodgers kündigt Comeback an: "Bin vor meinem Zeitplan"

Aaron Rodgers könnte laut eigener Aussage schon bald wieder auf dem Feld stehen. Das kündigte er bei seinem wöchentlichen Auftritt in der "Pat McAfee Show" an.

Gerade mal etwas mehr als fünf Wochen ist es her, als sich Aaron Rodgers beinahe schon tragisch seine Achillessehne riss. Normalerweise dauert es mehrere Monate, eine solche Verletzung auszukurieren. Ein Comeback in der Saison 2023 schien bereits am Abend des Vorfalls ausgeschlossen.

Mittlerweile ist der Quarterback der New York Jets deutlich optimistischer. In der "Pat McAfee Show", in der er wöchentlich ein Interview gibt, strahlte er regelrecht vor Zuversicht.