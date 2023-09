New York Jets wollen Saison noch nicht abschreiben

Anzeige

Nach dem feststehenden Saisonaus von Aaron Rodgers ist die Saison der New York Jets für viele Experten und Fans bereits gelaufen, bevor sie überhaupt anfing. Head Coach Robert Saleh will davon jedoch nichts wissen.

Am Dienstag Morgen erhielten die New York Jets endgültige Gewissheit darüber, was eigentlich bereits alle wussten: Die Saison von Aaron Rodgers ist bereits nach vier Spielzügen zu Ende, die Achillessehne ist gerissen und Rodgers macht kein Spiel mehr in der Saison 2023.

"Wie ihr euch vorstellen könnt, ist er am Boden zerstört", sagte Head Coach Robert Saleh. Etwaige Fragen zu Rodgers' Zukunft wollte er nicht beantworten. "Das lasse ich ihn selber machen. Es wäre taktlos, darüber jetzt zu sprechen. Ich weiß nicht, was er vor hat", fährt der Defensivspezialist fort.