New York Jets: Head Coach Robert Saleh rechnet nächste Saison mit Aaron Rodgers

Anzeige

Nach dem feststehenden Aus von Aaron Rodgers ist die Saison der New York Jets für viele Experten und Fans bereits gelaufen, bevor sie überhaupt anfing. Head Coach Robert Saleh will davon jedoch nichts wissen.

Am Dienstagmorgen erhielten die New York Jets endgültige Gewissheit darüber, was eigentlich bereits alle wussten:

Die Saison von Aaron Rodgers ist bereits nach vier Spielzügen zu Ende, die linke Achillessehne ist gerissen.

"Wie ihr euch vorstellen könnt, ist er am Boden zerstört", sagte Head Coach Robert Saleh.

Bei Zukunftsfragen wollte sich Saleh bedeckt halten, sagte aber: "Ich wäre überrascht, wenn das sein Karriereende ist.

Gleichzeitig räumt der Defensivspezialist seinem Schützling Bedenkzeit ein. "Ihm geht grad viel durch den Kopf. Ich werde ihn jetzt nicht mit Fragen zu seiner Zukunft zu löchern."

Genervt war Saleh von einigen Experten und Fans, die die Jets bereits abgeschrieben haben. "Ich weiß nicht, warum die Leute jetzt schon einen Nachruf auf unser Team schreiben", sagte der 44-Jährige.

Er setzt seine ganzen Hoffnungen in Zach Wilson. Der First Round Pick von 2021 übernahm gegen die Buffalo Bills das Spiel und führte sein Team mit einer soliden Leistung zum 22:16-Sieg nach Overtime.