Die New York Jets erleben eine Saison zum Vergessen. Owner Woody Johnson legt nun den Finger in die Wunde und zählt die Entscheidungsträger der Franchise an.

von Daniel Kugler

Bei den New York Jets brennt auch einige Wochen nach ihrem letzten Saisonspiel weiter der Baum!

Nach einer sehr enttäuschenden Spielzeit, in der mit einer Bilanz von 7-10 die Playoffs deutlich verpasst wurden, kocht es weiterhin in Owner Woody Johnson.

Im Rahmen der NFL Honors platzte der Frust aus dem 76-Jährigen nur so heraus - in unerwarteter Klarheit sollte eine Generalabrechnung folgen.

"Die Diskussionen, die ich in den vergangenen Monaten geführt habe, haben gezeigt, dass ich so wütend bin, wie ich nur sein kann, vor allem was die Offense betrifft", polterte Johnson.