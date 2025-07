NFL - Pittsburgh Steelers: Das Rentner-Team mit komischem Trade-Fetisch - ein Kommentar

Kirk Cousins (Atlanta Falcons)

In Atlanta hat Routinier Kirk Cousins seinen Starter-Platz an Rookie-Quarterback Michael Penix Jr. verloren. Nun könnte er via Trade wechseln. Laut "The Athletic" könnten hierfür drei Teams in Frage kommen: Die Cleveland Browns, die Pittsburgh Steelers und pikanterweise Cousins' Ex-Team, die Minnesota Vikings.