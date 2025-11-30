- Anzeige -
- Anzeige -
HIGHLIGHTS DER NFL AUF JOYN

NFL - Aaron Rodgers verschafft sich bei den Pittsburgh Steelers eine Menge Respekt

  • Aktualisiert: 01.12.2025
  • 14:11 Uhr
  • Andreas Reiners

Für die Pittsburgh Steelers steht am Sonntag gegen die Buffalo Bills eine Menge auf dem Spiel. Aaron Rodgers geht voran – und erarbeitet sich viel Respekt.

Die NFL-Saison befindet sich in einem Zeitraum, in dem sich die Do-or-Die-Spiele häufen. Die Must-win-Games. Genau so eins steht in Week 13 für die Pittsburgh Steelers an.

Bei 6-5 steht das Team, und als Gegner warten die Buffalo Bills (7-4). Für Aaron Rodgers ist deshalb klar, dass er auflaufen wird.

Auch wenn die Quarterback-Legende mindestens drei Brüche in seinem linken Handgelenk hat. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, soll eine Fraktur sogar schwerwiegend sein.

Doch Rodgers wird spielen.

Was laut Rapoport bei den Steelers für einen besonderen Effekt sorgt. "Rodgers genoss im Team der Pittsburgh Steelers bereits hohes Ansehen. Doch die Art und Weise, wie er mit seiner Verletzung umgegangen ist, hat ihm noch mehr Respekt eingebracht", schrieb Rapoport.

- Anzeige -
- Anzeige -

Aaron Rodgers: Ertragbare Schmerzen

Er hatte in der vergangenen Woche beim 28:31 gegen die Chicago Bears wegen der Verletzung gefehlt. In der zurückliegenden Woche nahm er zweimal am Training teil, und da die Knochen nicht verschoben sind und sich die Schmerzen in ertragbaren Grenzen halten, steht er heute auf dem Platz.

Und die Steelers können ihren Superstar gut gebrauchen. Nach zehn Spielen steht er bei 1.969 Passing Yards, 19 Touchdowns und sieben Interceptions. Dabei kommt er auf ein Passer Rating von 97,7, sein bester Wert seit 2021.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1069781486
News

NFL-Rekord! Stafford überholt Brady

  • 01.12.2025
  • 14:14 Uhr
Ragnow
News

Comeback geplatzt: Lions-Star bleibt im Ruhestand

  • 01.12.2025
  • 14:14 Uhr
NCAA, College League, USA Football: North Carolina at Syracuse Oct 31, 2025; Syracuse, New York, USA; North Carolina Tar Heels head coach Bill Belichick looks to the clock in the fourth quarter gam...
News

Klatsche für Belichick - wie geht es weiter?

  • 01.12.2025
  • 14:10 Uhr
Minnesota Vikings v Seattle Seahawks
News

Kommentar: Der Absturz der Vikings ist selbstverschuldet

  • 01.12.2025
  • 12:59 Uhr

NFL: Jets-Fan zieht untenrum blank - Security greift ein

  • Video
  • 01:23 Min
  • Ab 0
imago images 1069654366
News

Trotz Cowboys-Sieg gegen Chiefs - Dallas-Stars genervt von Stadion

  • 01.12.2025
  • 11:17 Uhr
imago images 1068731548
News

Cowboys-Owner mit wilder Aussage zum Parsons-Trade

  • 01.12.2025
  • 11:15 Uhr
imago images 1069801608
News

Debakel für Rookie-Quarterback: Seahawks deklassieren Vikings

  • 01.12.2025
  • 09:41 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 Nacht live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 01.12.2025
  • 08:55 Uhr

NFL: 2-Point Conversion statt PAT - Mariota riskiert alles in Overtime

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0