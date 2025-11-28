NFL - Kansas City Chiefs vs. Dallas Cowboys: Stars genervt vom Mega-Stadion

Bei den Dallas Cowboys läuft es nach Anlaufschwierigkeiten mittlerweile überraschend gut. Das Heimstadion sorgt aber weiterhin für Probleme. Es war eine kuriose Szene, als George Pickens im zweiten Viertel des Thanksgiving Games zwischen seinen Dallas Cowboys und den Kansas City Chiefs einen fangbaren Ball zu Boden fallen ließ. Bei dem missglückten Catch-Versuch des Star-Receivers spielte die Sonne eine nicht unwesentliche Rolle. Nicht zum ersten Mal. Am 28.11. im Relive auf Joyn: Cincinnati Bengals at Baltimore Ravens (ab 12:00 Uhr) und Kansas City Chiefs at Dallas Cowboys (ab 21:00 Uhr) Pickens reihte sich in die Liste der Spieler ein, die bereits unter den Glasfronten an der Westseite des AT&T Stadiums gelitten haben, durch die starkes Sonnenlicht auf das Spielfeld fällt und die Sicht der Akteure beeinträchtigt.

"Auf jeden Fall", sagte Pickens nach dem Spiel gegenüber Reportern, als er darauf angesprochen wurde, ob die Sonne diesen Spielzug beeinflusst habe. Und weiter: "Einige der Jungs haben mir das auch gesagt. Für mich war das das erste Mal. Als ich über die Route kam, hat mir die Sonne direkt in die Augen geschienen, sodass ich nichts sehen konnte. Aber ich habe es später wieder gutgemacht." Denn insgesamt fing er sechs Bälle für 88 Yards. Auch Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes musste mit der hereinscheinenden Sonne klarkommen.

