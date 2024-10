Running Back Aaron Shampklin von den Pittsburgh Steelers hat einen kuriosen Karriereweg hinter sich, der ihn bis in die NFL führte.

Aaron Shampklin erlebt bei den Pittsburgh Steelers derzeit sein ganz persönliches Football-Märchen.

Der Running Back wurde erst kürzlich von den Steelers verpflichtet - soweit nichts Besonderes. Doch nun kam raus: Shampklin hat seinen Traum von der NFL-Karriere vor dem Engagement bei den Steelers wohl schon beiseite geschoben und ging einem bodenständigen Job nach, nachdem er bei den Los Angeles Chargers im August 2023 entlassen wurde.

Danach arbeitete er als Aushilfslehrer an der Perry Lindsey Academy, einer Mittelschule in Long Beach, im US-Bundesstaat Kalifornien.

"Ich habe im Front Office gearbeitet. Wenn ein Lehrer nicht auftauchte, steckten sie mich ins Klassenzimmer. Sie fanden heraus, dass ich gut in Mathe war, also machten sie mich schließlich zum Mathelehrer der sechsten Klasse", sagte Shampklin zuletzt einigen Reportern über den Job in seiner Heimatstadt Long Beach.

Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Jaylen Warren und Cordarrelle Patterson kam der frühere Havard-Absolvent Shampklin zuletzt dann für die Steelers auch gleich in der NFL zum Einsatz.