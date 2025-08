NFL-Abenteuer beendet: Rees-Zammit kehrt zum Rugby zurück

Das Abenteuer ist beendet: Nach anderthalb erfolglosen Jahren in der National Football League (NFL) kehrt der Waliser Louis Rees-Zammit zurück zum Rugby. "Es war eine großartige Erfahrung, aber es ist Zeit, nach Hause zu kommen", schrieb der 24-Jährige bei Instagram. Rees-Zammit hatte nach seinem vielbeachteten Wechsel erst beim damaligen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und anschließend bei den Jacksonville Jaguars unter Vertrag gestanden.

Die großen Erwartungen konnte er nicht erfüllen. Bei den Chiefs kam der Wide Receiver lediglich zu drei Einsätzen in der Preseason, in denen er nur einen Pass für drei Yards fing. Nach seiner Entlassung in Kansas City konnte Rees-Zammit auch in Jacksonville nicht überzeugen. Bei den Jaguars schaffte er es in der letzten Saison nicht einmal in den aktiven 53-Mann-Kader. Ohne Ligaeinsatz folgt nun die Rückkehr zum Rugby.

"Ich habe beschlossen, dass dies der beste Zeitpunkt ist, um diese Entscheidung zu treffen, damit ich genug Zeit habe, alles für die nächste Saison vorzubereiten", schrieb Rees-Zammit weiter: "Ich habe nur eines im Kopf: wieder Rugby zu spielen und das zu tun, was ich am besten kann. Ich kann gar nicht beschreiben, wie aufgeregt ich bin."

Vor seinem Wechsel zum Football im vergangenen Jahr galt Rees-Zammit als eines der größten Talente seiner Sportart. 32 Länderspiele hatte der Außenspieler für Wales absolviert, es dürften bald weitere dazukommen. Der neue Verein von Rees-Zammit steht noch nicht fest.