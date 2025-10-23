Anzeige
american Football

NFL: Amazon überträgt Black-Friday-Spiel kostenlos

  • Aktualisiert: 27.10.2025
  • 10:46 Uhr
  • SID

Das diesjährige Black-Friday-Spiel der US-Football-Liga NFL wird weltweit kostenlos zu sehen sein.

Amazon strahlt das Duell zwischen Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles und den Chicago Bears am 28. November auf seiner Streamingplattform Prime Video aus.

Zuschauer können das Spiel ohne Abonnement frei empfangen.

August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Seit 2023 findet ein Spiel am Black Friday, beziehungsweise am Freitag nach dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving, statt. 2024 trafen dabei die Kansas City Chiefs auf die Las Vegas Raiders.

