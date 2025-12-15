- Anzeige -
NFL: Gruselige Parallele zwischen Patrick Mahomes und Tom Brady - aber ein entscheidender Unterschied

  • Aktualisiert: 15.12.2025
  • 16:33 Uhr
  • ran.de

Patrick Mahomes reißt sich in Woche 15 das Kreuzband - mit erstaunlichen Parallelen zu Tom Brady.

Bemerkenswerte Parallele zwischen Patrick Mahomes und Tom Brady!

Am 15. NFL-Spieltag zog sich Mahomes bei der 13:16-Niederlage der Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers einen Kreuzbandriss zu. Die Saison ist für den Spielmacher gelaufen, die Franchise ob der Pleite aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden.

Die Geschehnisse vom Sonntagabend sind auch deshalb bemerkenswert, weil sie Erinnerungen an Tom Brady und die Saison 2008 hervorrufen.

Wie Mahomes erlitt auch Brady in seiner neunten NFL-Saison einen Kreuzbandriss im linken Knie. Beide Teams, die New England Patriots damals und die Kansas City Chiefs heute, schafften es in der jeweiligen Saison nicht in die Playoffs.

Parallelen zwischen Mahomes und Brady

Beide Spielmacher hatten in ihrer Karriere zuvor jeweils dreimal den Super Bowl gewonnen, in Jahr acht aber das NFL-Endspiel verloren.

Größter Unterschied trotz der vielen Parallelen: Brady riss sich schon in Woche eins das Kreuzband, Mahomes erst in Woche 15.

Übrigens: In den darauffolgenden beiden Jahren schaffte es "TB12" mit den Pats zwar jeweils in die Playoffs, scheiterte aber immer schon im ersten Spiel. Erst 2011 gelang der nächste Super-Bowl-Einzug, an dessen Ende die zweite bittere Pleite gegen die Giants stand.

