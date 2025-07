Im Trainingscamp der Detroit Lions geht es derzeit heiß her - unter den Spielern. Schon zum zweiten Mal in Folge musste Coach Dan Campbell wegen Rangeleien die Einheit abbrechen.

Bei den Detroit Lions geht es im Training zur Vorbereitung auf die NFL-Saison 2025 heiß her - teilweise zu heiß.

Am Donnerstag kam es demnach am zweiten Tag in Folge zum Abbruch der Lions-Trainingseinheit, weil Spieler aneinandergerieten.