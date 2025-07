NFL - Equanimeous St. Brown bei den San Francisco 49ers: Wie stehen seine Chancen?

EQ ist also zurück in der NFL . Ob er aber auch nach der Preseason noch zum finalen Kader für die Regular Season gehört, steht noch nicht fest.

Ein Neustart für den deutsch-amerikanischen Wide Receiver, der in der vergangenen Saison im Practice Squad der New Orleans Saints stand und für das Team lediglich zwei Spiele absolvierte.

Das Wichtigste in Kürze

Zu Beginn des Training Camps befinden sich mit Aiyuk und Pearsall gleich zwei Spieler auf der PUP-Liste. Aiyuk zog sich in der vergangenen Saison unter anderem einen Kreuzbandriss zu und steht aller Voraussicht nach zum Start der regulären Saison noch nicht zur Verfügung.

49ers im Vertragsstreit mit Jennings

Pearsall hat derweil mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen. Zwar sieht es bei ihm deutlich besser aus, verfrüht einsetzen will ihn Head Coach Kyle Shanahan aber nicht, zumal das Team erst überprüfen muss, wie es um seine Kondition bestellt ist.

Beim dritten Top-Receiver im Bunde, Jennings, herrscht derweil eine völlig andere Situation. Er befindet sich in seinem fünften Jahr und gleichzeitig in einem Vertragsstreit. Laut US-Medien will er entweder einen neuen Vertrag - oder einen Trade zu einem anderen Team.

General Manager John Lynch erklärte jüngst, Jennings habe bislang nicht formell um einen Trade gebeten und sei beim Training Camp vor Ort. "Ihr wisst, was wir von J.J. halten. Er verkörpert das, was für uns einen Niner ausmacht. Wir werden uns nicht auf die Vertragsgespräche und all das einlassen. Das erledigt sich von selbst, aber wir lieben ihn und er ist hier", betonte der GM.