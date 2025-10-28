ran zeigt, wie es für die deutschen NFL-Spieler um Superstar Amon-Ra St. Brown in Woche 16 lief. Die 16. Woche in der NFL hielt für die deutschen Spieler gemischte Gefühle bereit. Amon-Ra St. Brown wurde der Last-Minute-Sieg verwehrt, Brandon Coleman durfte sich derweil über deutlich erhöhte Einsatzzeiten freuen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Im wöchentlichen Report halten wir euch auf dem Laufenden, wie die Performances der deutschen Athleten in der besten Football-Liga der Welt aussehen. ran zeigt die Leistungen der Deutschen in Week 16.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) Die Detroit Lions hatten am Wochenende erneut keinen Grund zur Freude. Nach der Pleite bei den Los Angeles Rams in Week 15 setzte es auch gegen die Pittsburgh Steelers eine 24:29-Niederlage. Besonders bitter: Den Lions wurden dabei zwei Touchdowns wegen Offensive Pass Interference innerhalb der letzten 25 Sekunden der Partie aberkannt. Zunächst wurde St. Brown für einen 1-Yard-TD-Pass von Quarterback Jared Goff in der Endzone gefunden, Wide Receiver Isaac TeSlaa wurde jedoch für das Vergehen bestraft und der Score zurückgenommen. Mit acht Sekunden auf der Uhr bei 4th & 9 fand Goff dann erneut St. Brown, diesmal an der 1-Yard-Linie. Per Lateral-Pass gab der Deutsch-Amerikaner seinem Playmaker das Ei zurück, der in die Endzone hechtete, aber der Game Winner wurde wegen OPI von St. Brown zurückgenommen. Statt dem Last-Minute-Sieg der nächste herbe Rückschlag, der mit dem wahrscheinlichen Verpassen der Playoffs verbunden ist. Zwei Spieltage vor Schluss stehen die Lions bei einer 8-7-Bilanz und haben laut "Next Gen Stats" nur noch eine geschätzte Chance von sechs Prozent auf die Postseason-Teilnahme. Im Vergleich zur Vorwoche, als St. Brown noch mit 13 Receptions für 164 Receiving Yards und zwei Touchdowns gegen die Rams brillierte, wurde er von den Steelers bei neun Targets und bei vier Catches für 54 Yards gehalten. Aktuell fehlt dem Star-Receiver aber nur noch ein Touchdown, um seine bisherige Bestmarke von zwölf Touchdowns aus der Vorsaison einzustellen.

Brandon Coleman (Washington Commanders) Signifikante Steigerung für Brandon Coleman! Nachdem er in Woche 14 noch bei nur einem einzigen offensiven Snap auf dem Feld stand, gehen seine Snap-Zahlen seitdem steil bergauf. Beim 29:21-Sieg der Washington Commanders gegen die New York Giants in Woche 15 stand er bereits ganze 34 Snaps auf dem Feld. Eine Steigerung von zwei Prozent auf fast 56 Prozent. In Week 16 beim 18:29 gegen die Philadelphia Eagles kam Coleman dann sogar bei 48 Offensive Snaps (89 Prozent) zum Einsatz. Ein positives Signal für die Entwicklung des Offensive Tackle.

Jakob Johnson (Houston Texans) Nach dem Sieg der Houston Texans in Woche 14 gegen die Kansas City Chiefs hatte die Franchise Jakob Johnson, der sich zuletzt von einer Oberschenkelverletzung erholte, entlassen. Doch der Deutsche ist zurück. Johnson unterzeichnete bei den Texans einen neuen Deal - wenn auch nicht für den aktiven Kader, sondern als Teil des Practice Squads. Im Podcast "Football O'Clock" hatte der 30-Jährige wenig später verraten, dass genau dies der Plan der Texans gewesen sei. So wurde Johnson im Gespräch mit General Manager Nick Caserio mitgeteilt, dass die Franchise nach seiner Entlassung plane, ihn wieder ins Practice Squad aufzunehmen. Zuvor durchlief Johnson den "Waiver Wire", bei dem ihn die 31 anderen NFL-Franchises für ihr Team hätten auswählen können. Da dies nicht der Fall war, wurde Johnson zum Free Agent und konnte somit für einen Platz im Practice Squad der Texans unterschreiben. Sowohl beim 40:20-Sieg seiner Franchise in Woche 15 gegen die Arizona Cardinals als auch beim 23:21-Erfolg über die Las Vegas Raiders in Woche 16 war er dementsprechend nicht im Kader.

