Super Bowl 2026: Preise für Tickets im Levi's Stadium sogar etwas "günstiger" als 2025

Am 8. Februar steigt im Levi's Stadium der Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks. Wer eine Eintrittskarte für das Spektakel haben möchte, muss tief in die Tasche greifen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Karten aber etwas preiswerter. Dass ein Ticket für den Super Bowl nicht gerade günstig ist, ist schon lange bekannt. In diesem Jahr sind die Eintrittskarten für das NFL-Endspiel zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks etwas weniger teuer als noch im Vorjahr. Alles rund um den Super Bowl 2026 - kostenlos im NFL Network auf Joyn

So viel kosten Super-Bowl-Tickets 2026 im Schnitt Bei den frei verkäuflichen Tickets werden die günstigsten auf der Plattform "SeatGeek" aktuell für rund 5.000 Dollar angeboten (Stand 4. Februar), die Preise dürften aber von Tag zu Tag deutlich ansteigen. Für die teuersten Plätze muss ein Besucher übrigens rund 20.000 Dollar hinlegen. Auch auf der Plattform "StubHub" werden die günstigsten Karten aktuell (04.02.) bei knapp 5.000 Dollar gelistet. Über den gesamten Zeitraum liege der durchschnittliche Resale-Preis zwischen 4.000 und 6.000 Euro. Für den Super Bowl 2025 mussten Fans demnach durchschnittlich rund 8.000 Dollar für ein Ticket hinblättern.

