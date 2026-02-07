NFL-HIGHLIGHTS KOSTENLOS AUF JOYN
NFL - Super Bowl: Kehrtwende! Tom Brady hofft auf Patriots-Sieg und Ring für Owner Kraft
- Veröffentlicht: 07.02.2026
- 15:46 Uhr
- ran.de
Nach seinen Aussagen, er halte im Super Bowl nicht zu den Patriots, sorgt Tom Brady nun mit einer Instagram-Story für Aufsehen.
Vor wenigen Tagen sorgte NFL-Legende Tom Brady für Aufsehen. Im "Let's Go"-Podcast verkündete der langjährige Quarterback der New England Patriots, er halte im Super Bowl zwischen den Patriots und den Seattle Seahawks (Montag, ab 0:30 Uhr im Liveticker) nicht zu seinem Ex-Team.
"Ich habe in diesem Kampf kein persönliches Interesse. Ich habe keinen Favoriten – möge das bessere Team gewinnen“, konstatierte der 48-Jährige und erklärte, er hoffe einfach nur auf ein gutes Spiel.
Aussagen, die nach dem Gewinn von sechs Super-Bowl-Ringen mit den Pats von unzähligen Fans und Experten nicht allzu gut aufgenommen wurden.
Brady will siebten Titel für Patriots-Owner Kraft
Doch nun hat Brady andere Töne angeschlagen. Bei Instagram postete er in einer Story ein Bild von sich und Patriots-Owner Robert Kraft. Dazu schrieb Brady, Kraft solle sich seinen siebten Ring holen, um mit Brady gleichzuziehen.
"Du weißt, dass ich hinter dir stehe, RKK (Robert Kenneth Kraft, Anm.d.Red.)", schrieb "TB12": "Hol dir den siebten Ring, damit wir gleichauf sind."
Brady hatte nach seinem Patriots-Abgang noch einen Titel mit den Tampa Bay Buccaneers gefeiert.