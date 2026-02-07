Nach seinen Aussagen, er halte im Super Bowl nicht zu den Patriots, sorgt Tom Brady nun mit einer Instagram-Story für Aufsehen.

Vor wenigen Tagen sorgte NFL-Legende Tom Brady für Aufsehen. Im "Let's Go"-Podcast verkündete der langjährige Quarterback der New England Patriots, er halte im Super Bowl zwischen den Patriots und den Seattle Seahawks (Montag, ab 0:30 Uhr im Liveticker) nicht zu seinem Ex-Team.

"Ich habe in diesem Kampf kein persönliches Interesse. Ich habe keinen Favoriten – möge das bessere Team gewinnen“, konstatierte der 48-Jährige und erklärte, er hoffe einfach nur auf ein gutes Spiel.

Aussagen, die nach dem Gewinn von sechs Super-Bowl-Ringen mit den Pats von unzähligen Fans und Experten nicht allzu gut aufgenommen wurden.