- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-HIGHLIGHTS KOSTENLOS AUF JOYN

NFL - Super Bowl: Kehrtwende! Tom Brady hofft auf Patriots-Sieg und Ring für Owner Kraft

  • Veröffentlicht: 07.02.2026
  • 15:46 Uhr
  • ran.de

Nach seinen Aussagen, er halte im Super Bowl nicht zu den Patriots, sorgt Tom Brady nun mit einer Instagram-Story für Aufsehen.

Vor wenigen Tagen sorgte NFL-Legende Tom Brady für Aufsehen. Im "Let's Go"-Podcast verkündete der langjährige Quarterback der New England Patriots, er halte im Super Bowl zwischen den Patriots und den Seattle Seahawks (Montag, ab 0:30 Uhr im Liveticker) nicht zu seinem Ex-Team.

"Ich habe in diesem Kampf kein persönliches Interesse. Ich habe keinen Favoriten – möge das bessere Team gewinnen“, konstatierte der 48-Jährige und erklärte, er hoffe einfach nur auf ein gutes Spiel.

Aussagen, die nach dem Gewinn von sechs Super-Bowl-Ringen mit den Pats von unzähligen Fans und Experten nicht allzu gut aufgenommen wurden.

- Anzeige -
- Anzeige -

Brady will siebten Titel für Patriots-Owner Kraft

Doch nun hat Brady andere Töne angeschlagen. Bei Instagram postete er in einer Story ein Bild von sich und Patriots-Owner Robert Kraft. Dazu schrieb Brady, Kraft solle sich seinen siebten Ring holen, um mit Brady gleichzuziehen.

"Du weißt, dass ich hinter dir stehe, RKK (Robert Kenneth Kraft, Anm.d.Red.)", schrieb "TB12": "Hol dir den siebten Ring, damit wir gleichauf sind."

Brady hatte nach seinem Patriots-Abgang noch einen Titel mit den Tampa Bay Buccaneers gefeiert.

- Anzeige -
Mehr News und Videos zur NFL
imago images 1072084371
News

Trikotfarbe als gutes SB-Omen? Premiere durch Seahawks und Pats

  • 07.02.2026
  • 17:20 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 07.02.2026
  • 16:57 Uhr
imago images 0846828867
News

Statt Bad Bunny: Er singt bei der alternativen Halftime Show

  • 07.02.2026
  • 16:18 Uhr
AFC Championship Game: New England Patriots v Denver Broncos
News

Das verdienen die Stars in den Playoffs und im Super Bowl

  • 07.02.2026
  • 15:49 Uhr
imago images 1058736589
News

Super Bowl: Die coolsten Werbespots - Pepsi vs. Cola geht weiter

  • 07.02.2026
  • 15:39 Uhr
imago images 1058736589
News

Super Bowl: American-Football-Regeln für Anfänger einfach erklärt

  • 07.02.2026
  • 15:38 Uhr
Patriots Seahawks
News

Super Bowl 2026: NFL-Regeln bei Verlängerung - alle Infos zur Overtime

  • 07.02.2026
  • 15:36 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Opening Night Feb 2, 2026; San Jose, CA, USA; New England Patriots head coach Mike Vrabel and Seattle Seahawks head coach Mike MacDonald look on dur...
News

Nicht die QBs: Entscheiden diese Duelle den Super Bowl?

  • 07.02.2026
  • 14:54 Uhr
imago images 1072084402
News

1000 Dollar für eine Jacke: Die krassen Preise im Super-Bowl-Shop

  • 07.02.2026
  • 14:44 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Levi s Stadium Views Feb 4, 2026; Santa Clara, CA, USA; NBC Peacock television camera with Super Bowl LX logo at Levi s Stadium. Santa Clara Levi s ...
News

Super Bowl: Kommentatoren, Moderatoren und Experten auf RTL, DAZN und Gamepass

  • 07.02.2026
  • 14:39 Uhr