NFL

Gehalt in den Playoffs und im Super Bowl: Diese irren Summen verdienen die NFL-Stars in der Postseason

  • Aktualisiert: 07.02.2026
  • 13:54 Uhr
  • ran.de

In den NFL-Playoffs ist alles anders. Nicht nur in Sachen Dramatik und K.o.-System, in der Postseason werden die Profis auch anders bezahlt.

Während in der Regular Season der NFL die Teams für das Gehalt ihrer Spieler zuständig sind, wird dieses in den Playoffs von der Liga übernommen.

Dabei gibt es ein standardisiertes Gehaltssystem, bei dem kein Unterschied gemacht wird, ob es sich um einen Star-Quarterback oder den fünften Linebacker handelt.

Jeder Sportler bekommt gleich viel Geld. Geregelt ist das durch das "Collective Bargaining Agreement" - einen Tarifvertrag zwischen der NFL und der Spielergewerkschaft.

ran zeigt euch, was die Spieler in jeder Playoff-Runde verdienen. (Quelle: overthecap.com)

Wild Card Round

In der Wild Card Round hängt die Bezahlung davon ab, ob man als Divisions-Sieger in die Playoffs eingezogen ist oder nicht. Die Spieler der Division-Champions erhalten 58.500 US-Dollar (ca. 48.800 Euro), die anderen Teams bekommen 53.500 US-Dollar (ca. 44.600 Euro).

Die Spieler der beiden Conference-Sieger, die in der ersten Playoff-Woche noch nicht antreten müssen, erhalten ebenfalls jeweils 53.500 US-Dollar (ca. 44.600 Euro).

Divisional Round

In der zweiten Playoff-Runde, in der die acht Top-Teams um den Einzug in die Championship Games kämpfen, gibt es finanziell keine Unterschiede.

Jeder Spieler bekommt von der Liga 58.500 US-Dollar (ca. 48.800 Euro) auf sein Konto überwiesen.

Conference Championship Game

Wer sich durch die Divisional Round kämpft, der hat die Chance auf den Conference-Titel und den damit verbundenen Einzug in den Super Bowl.

Auch finanziell eine lohnende Angelegenheit. Alle Sportler bekommen von der Liga 81.000 US-Dollar (ca. 67.550 Euro) ausbezahlt.

Super Bowl

Mit Sicherheit betrachten die meisten Spieler die Bezahlung im Super Bowl als deutlich nachrangig im Vergleich zum Gewinn der Vince-Lombardi-Trophy.

Sich Super-Bowl-Sieger nennen zu dürfen, ist quasi unbezahlbar. Trotzdem ist auch das Finanzielle nicht außer Acht zu lassen.

Jeder Spieler des Gewinnerteams bekommt 178.000 US-Dollar (ca. 148.400 Euro), die Akteure des Verlierers immerhin noch 103.000 US-Dollar (ca. 85.900 Euro).

