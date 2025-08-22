Anthony Richardson muss nach dem klaren Votum von Head Coach Shane Steichen für Daniel Jones um seine sportlichen Ambitionen bei den Colts fürchten. Wäre ein Trade zu einem anderen Team die Lösung? ran zeigt ein paar Optionen auf. Von Tobias Wiltschek Shane Steichen ließ keinerlei Zweifel aufkommen. Daniel Jones sei "der Starting Quarterback für die gesamte Saison", sagte der Head Coach der Indianapolis Colts am Dienstag vor Medienvertretern und schob hinterher: "Ich habe in seine Fähigkeiten absolutes Vertrauen." Anthony Richardson müssen diese Worte empfindlich getroffen haben. Schließlich hatten die Colts den heute 23-Jährigen beim Draft 2023 an vierter Stelle insgesamt gezogen und die Hoffnung in ihn gesetzt, ihr Franchise Quarterback zu werden. Kommentar: Daniel Jones als Starter ist eine Farce Doch seine Verletzungsanfälligkeit gepaart mit großen Leistungsschwankungen haben die Bosse der Colts offensichtlich an seinen Qualitäten zweifeln lassen. Noch hat sich Richardson nicht zu seinen Zukunftsplänen geäußert. In der Branche aber wird längst spekuliert, ob er die Colts verlassen wird, und wenn ja, wo es ihn hinziehen könnte. Auch ran hat sich den Markt angesehen und zeigt die möglichen Landing Spots.

Los Angeles Rams Schaut man sich in der NFL um, kommen für Richardson mehrere Optionen in Frage - abhängig davon, ob er sofort seine Chance als Starter ergreifen will oder sich womöglich noch ein Jahr hinter einem erfahrenen Quarterback anstellen und von ihm lernen will. Letzteres könnten ihm die Rams bieten, bei denen Matthew Stafford womöglich schon nach der kommenden Saison seine Karriere beenden könnte. Der 37-Jährige ist zuletzt verletzungsanfälliger geworden und gehört nicht mehr zu fittesten seiner Zunft. Aber er könnte Richardson in den kommenden Monaten noch viel von seiner Erfahrung mitgeben. Spätestens in zwei Jahren wäre dieser dann reif genug, Staffords Erbe anzutreten.

Pittsburgh Steelers Wenn man schon bei alternden Star-Quarterbacks ist, ist auch der Weg zu Aaron Rodgers und den Steelers nicht weit. Der gebürtige Kalifornier ist mit 41 Jahren sogar noch einige Lenze älter als Stafford und dürfte in naher Zukunft ebenfalls seine Schuhe endgültig an den Nagel hängen. Wie viel man sich als junger Quarterback von Rodgers abschauen kann, weiß wohl niemand so gut wie Jordan Love. Er spielte bei den Green Bay Packers drei Jahre lang an Rodgers' Seite und beschrieb zuletzt das Verhältnis zu seinem Mentor als "unschätzbare" Erfahrung.

Quarterback-Situationen der NFL-Teams in den Training Camps - Indianpolis Colts benennen Daniel Jones zum Starting-Quarterback 1 / 33 © Getty/Imago Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams

Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so zu erwarten auch in den aktuell laufenden Trainingslagern. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 20. August 2025) © ZUMA Press Wire Indianapolis Colts

Das Duell um den Posten des Starting Quarterbacks ist entschieden. Head Coach Shane Steichen hat am Dienstag Daniel Jones zum Starting-Quarterback für die Saison ernannt. "Ich habe Vertrauen in seine Fähigkeiten." Offensive Coordinator Jim Bob Cooter bezeichnet Jones als einen "erfahrenen Quarterback, der viel Football gespielt hat."

• Starter: Daniel Jones (im Bild)

• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie), Jason Bean © Imagn Images Cleveland Browns

Die Cleveland Browns haben sich nach dem zweiten Preseason-Spiel auf einen Starter festgelegt. Joe Flacco wird die Franchise am ersten Spieltag gegen die Cincinnati Bengals als Quarterbacks aufs Feld führen. In der Preseason wird er am dritten Spieltag erstmals Einsatzzeit sammeln. Bis dato hatte besonders Shedeur Sanders mit seinem Debüt für Aufmerksamkeit gesorgt, er laboriert allerdings aktuell an einer Verletzung.

• Starter: Joe Flacco

• Backups: Kenny Pickett, Shedeur Sanders (Rookie; im Bild), Dillon Gabriel (Rookie), Tyler Huntley

• Verletzt: Deshaun Watson © IMAGO/ZUMA Press Wire Los Angeles Rams

Rams-QB Matthew Stafford fällt derzeit mit einer Rückenverletzung aus. Die Rückehr zum Saisonauftakt gegen Houston ist geplant. Derweil erhält Backup Garoppolo die Reps als Starter. Die Coaches sind zufrieden mit dem Routinier. "Ich meine, er ist ein bewährter, sehr guter Quarterback in dieser Liga", betonte Offensive Coordinator Mike LaFleur. Und auch Head Coach Sean McVay pflichtete kürzlich bei: "Ich denke, Jimmy Garoppolo ist ein Starting Quarterback."

• Starter: Jimmy Garoppolo (im Bild)

• Backups: Stetson Bennett

• verletzt: Matthew Stafford © 2025 Getty Images Arizona Cardinals

• Starter: Kyler Murray (im Bild)

• Backup: Jacoby Brissett, Clayton Tune © 2025 Getty Images Atlanta Falcons

• Starter: Michael Penix Jr. (im Bild)

• Backups: Kirk Cousins, Easton Stick, Emory Jones © 2025 Getty Images Baltimore Ravens

• Starter: Lamar Jackson (im Bild)

• Backup: Cooper Rush, Devin Leary © Imagn Images Buffalo Bills

• Starter: Josh Allen (im Bild)

• Backup: Mitch Trubisky, Mike White, Shane Buechele © 2024 Getty Images Carolina Panthers

• Starter: Bryce Young (im Bild)

• Backups: Andy Dalton, Jack Plummer, Ethan Garbers (Rookie) © 2025 Getty Images Chicago Bears

• Starter: Caleb Williams (im Bild)

• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent, Austin Reed © Icon Sportswire Cincinnati Bengals

• Starter: Joe Burrow (im Bild)

• Backups: Desmond Ridder, Jake Browning, Logan Woodside, Payton Thorne (Rookie) © 2024 Getty Images Dallas Cowboys

• Starter: Dak Prescott (im Bild)

• Backups: Joe Milton III, Will Grier © USA TODAY Network Denver Broncos

• Starter: Bo Nix (im Bild)

• Backup: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger © 2025 Getty Images Detroit Lions

• Starter: Jared Goff (im Bild)

• Backups: Hendon Hooker, Kyle Allen © Icon Sportswire Green Bay Packers

• Starter: Jordan Love (im Bild)

• Backup: Malik Willis, Sean Clifford, Taylor Elgersma (Rookie) © 2023 Getty Images Houston Texans

• Starter: C.J. Stroud (im Bild)

• Backup: Davis Mills, Graham Mertz (Rookie), Kedon Slovis © 2024 Getty Images Jacksonville Jaguars

• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)

• Backup: Nick Mullens, John Wolford, Seth Henigan (Rookie) © 2025 Getty Images Kansas City Chiefs

• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)

• Backups: Gardner Minshew, Bailey Zappe, Chris Oladokun © 2025 Getty Images Las Vegas Raiders

• Starter: Geno Smith (im Bild)

• Backups: Aidan O'Connell, Cam Miller (Rookie) © 2025 Getty Images Los Angeles Chargers

• Starter: Justin Herbert (im Bild)

• Backup: Taylor Heinicke, Trey Lance, DJ Uiagalelei (Rookie) © 2025 Getty Images Miami Dolphins

• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)

• Backup: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie), Brett Gabbert (Rookie) © Getty Images Minnesota Vikings

• Starter: J.J. McCarthy (im Bild)

• Backup: Sam Howell, Brett Rypien, Max Brosmer (Rookie) © 2025 Getty Images New England Patriots

• Starter: Drake Maye (im Bild)

• Backups: Joshua Dobbs, Ben Wooldridge (Rookie) © IMAGO/Imagn Images New Orleans Saints

Derek Carr (Bild) hat aufgrund anhaltender Schulterprobleme seinen Rücktritt erklärt. Ein neuer Starter wurde seitdem nicht bestimmt.

• Starter: vakant

• Backups: Tyler Shough (Rookie), Spencer Rattler, Jake Haener, Hunter Dekkers © IMAGO/Imagn Images New York Giants

• Starter: Russell Wilson (im Bild)

• Backups: Jaxson Dart (Rookie), Jameis Winston, Tommy DeVito © IMAGO/Imagn Images New York Jets

• Starter: Justin Fields (im Bild)

• Backups: Tyrod Taylor, Adrian Martinez, Brady Cook (Rookie) © 2023 Getty Images Philadelphia Eagles

• Starter: Jalen Hurts (im Bild)

• Backups: Tanner McKee, Kyle McCord (Rookie), Dorian Thompson-Robinson © IMAGO/ZUMA Press Wire Pittsburgh Steelers

• Starter: Aaron Rodgers (im Bild)

• Backups: Mason Rudolph, Will Howard (Rookie), Skylar Thompson © 2024 Getty Images San Francisco 49ers

• Starter: Brock Purdy (im Bild)

• Backups: Mac Jones, Kurtis Rourke (Rookie), Tanner Mordecai © IMAGO/Imagn Images Seattle Seahawks

• Starter: Sam Darnold (im Bild)

• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock © 2025 Getty Images Tampa Bay Buccaneers

• Starter: Baker Mayfield (im Bild)

• Backups: Kyle Trask, Michael Pratt, Connor Bazelak (Rookie) © 2025 Getty Images Tennessee Titans

• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)

• Backups: Will Levis, Brandon Allen, Tim Boyle © Icon Sportswire Washington Commanders

• Starter: Jayden Daniels (im Bild)

• Backup: Marcus Mariota, Josh Johnson, Sam Hartman

Las Vegas Raiders Auch die Raiders haben in Geno Smith einen Signal Caller, der langsam in die Jahre kommt, auch wenn er mit seinen 34 Jahren im Vergleich zu Rodgers noch wie ein Jungspund daherkommt. Er wurde von Head Coach Pete Carroll geholt, der ihn noch aus gemeinsamen Zeiten bei den Seattle Seahwaks kennt. Doch von Carroll kamen auch schon viele lobende Worte in Richtung Richardson. Als er noch die Seahawks trainierte, habe der junge Quarterback beim Draft 2023 auf seiner Liste gestanden, betonte Carroll einst. "Er war womöglich der beste Athlet, der jemals an dieser Position ausgewählt wurde", sagte er. Richardson wurde damals von den Colts gezogen, kurz bevor Seattle an der Reihe war. Nun könnte er möglicherweise über den zweiten Bildungsweg zu Carroll nach Las Vegas kommen. Und wenn schon nicht als Starter, dann zumindest als aussichtsreicher Backup von Smith.

New Orleans Saints Die Saints sind wohl das Paradebeispiel für eine vielversprechende Sofort-Option für Richardson. Ohne dem Duo zu nahe treten zu wollen, gehören Spencer Rattler und Tyler Shough zu den schlechtesten QB-Rooms, die die NFL derzeit zu bieten hat. Dort könnte Richardson die Qualität sofort auf ein neues Level heben. Allzu lange dürfte er in Louisiana allerdings nicht konkurrenzlos bleiben. Denn schon jetzt gelten die schwachen Saints als erster Anwärter auf den ersten Pick im Draft 2026. Stand jetzt ist es sehr wahrscheinlich, dass sie den für einen Quarterback ausgeben würden. Denn mit Garrett Nussmeier, LaNorris Sellers, Drew Allar oder sogar Arch Manning kann sich die QB-Klasse im nächsten Jahr durchaus sehen lassen.

New York Jets Die Jets hatten in den letzten Jahren wenig Glück mit ihren Quarterbacks. Zach Wilson, den sie 2021 mit dem zweiten Overall-Pick gedraftet hatten, konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen und sollte nur zwei Jahre später durch Aaron Rodgers ersetzt werden. Der riss sich aber gleich im ersten Spielzug der Saison 2023 die Achillessehne und musste wieder durch Wilson ersetzt werden. Mittlerweile sind beide wieder Geschichte im Big Apple. Der Nächste, der sein Glück bei den Grünen versuchen darf, ist Justin Fields. Richtig durchsetzen konnte sich der bei seinen vorherigen Stationen aber auch nicht - weder bei den Chicago Bears noch bei den Pittsburgh Steelers. Sollten auch die Jets recht schnell das Vertrauen in den 26-Jährgen verlieren, könnte das die Chance von Richardson sein.

