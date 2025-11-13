Anzeige
NFL

NFL: Antonio Brown bis zum Mordprozess gegen Kaution aus Gefängnis entlassen

  • Aktualisiert: 13.11.2025
  • 19:52 Uhr
  • SID

Antonio Brown ist vorerst wieder auf freiem Fuß. Dafür muss eine Kaution in fünfstelliger Höhe hinterlegt werden. Er bekommt zudem ein besonderes Kleidungsstück.

Der vor einem Prozess wegen versuchten Mordes stehende ehemalige NFL-Star Antonio Brown ist nach einer knappen Woche vorerst aus dem Gefängnis in Miami entlassen worden. US-Medien zufolge hatte der 37-Jährige zuvor auf "nicht schuldig" bezüglich des Vorwurfs des Mordversuchs zweiten Grades plädiert.

Gegen eine Kaution von 25.000 US-Dollar darf Brown den Prozessbeginn außerhalb des Gefängnisses abwarten, muss aber eine GPS-Fußfessel tragen. Brown drohen bis zu 15 Jahre Haft. Wann der Prozess beginnt, ist noch offen.

Brown war in der vergangenen Woche von Dubai in die USA ausgeliefert worden, in den Emiraten war er zuvor festgenommen worden. Dorthin hatte er sich nach einer Schießerei bei einem Boxkampf abgesetzt.

Brown wird vorgeworfen, am 16. Mai bei einer Amateurboxveranstaltung in Miami die Schüsse abgegeben zu haben, zuvor habe er einem Sicherheitsmann die Waffe entrissen.

Brown vor Gericht: Nicht der erste Fall für den Ex-NFL-Star

Der Super-Bowl-Sieger von 2021 mit den Tampa Bay Buccaneers war bereits 2019 in einem Zivilprozess von einer ehemaligen Trainerin wegen sexueller Nötigung angeklagt worden. Er einigte sich später außergerichtlich.

2020 bekannte er sich nach einem Vorfall mit einem Umzugsunternehmen vor seinem Haus in einem Verfahren wegen Einbruchs und Körperverletzung für nicht schuldig. Browns NFL-Karriere endete 2022, als er während eines Spiels der Buccaneers gegen die New York Jets sein Trikot auszog und wütend das Spielfeld verließ.

