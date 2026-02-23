- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

NFL kürt Fan des Jahres: Sechs Deutsche sind nominiert

  • Veröffentlicht: 23.02.2026
  • 17:37 Uhr
  • ran
Article Image Media
© IMAGO/Imagn Images

Wer wird NFL-Fan des Jahres? Unter den 32 Nominierten sind auch sechs deutsche Anhänger.

Zum dritten Mal sucht die NFL den Fan des Jahres. Am Montag hat die Liga die 32 Nominierten für das "NFL International Fan of the Year 2025"-Programm verkündet.

Mit dabei sind sechs deutsche Anhänger: Björn Baudler (Carolina Panthers), Dennis Urbschat (New England Patriots), David Prutz (New York Giants), Sascha Denzinger (Pittsburgh Steelers), David Roesler (San Francisco 49ers) und Carsten Neubauer (Tampa Bay Buccaneers).

Mit der Aktion werden Anhänger ausgezeichnet, "die andere Fans durch ihre Leidenschaft für den Sport inspirieren und als treibende Kraft in ihren lokalen NFL-Communities fungieren", wie es in einer Mitteilung der Liga heißt.

- Anzeige -
- Anzeige -

VIDEO: Tom Brady bekommt verbalen Konter: "Belichick und seine Freundin verdienen Lob"

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Fan des Jahres wird beim Draft verkündet

Das Programm ist inzwischen über die USA hinaus auf zehn internationale Märkte ausgeweitet worden.

Über 3.500 Bewerbungen gingen für die diesjährige Ausgabe ein. Der Fan des Jahres wird beim Draft in Pittsburgh bekannt gegeben, der von 23. bis 25 April stattfindet.

Mehr News und Videos
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL-Saison geht los: Alle Infos zum Scouting Combine

  • 23.02.2026
  • 16:24 Uhr
Indiana quarterback Fernando Mendoza (15) walks across the field after the Hoosiers defeated the Miami Hurricanes 27-21 in the NCAA, College League, USA College Football Championship game at Hard R...
News

Von Mendoza bis Simpson: Die besten QB-Talente 2026

  • 23.02.2026
  • 15:23 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Wisconsin offensive lineman Joe Huber (OL19) during the 2025 NFL Scouting Combine at Lucas Oil Stadium. Indianapolis L...
News

Die wichtigsten Offseason-Termine - Combine ab heute

  • 23.02.2026
  • 14:58 Uhr
PHILADELPHIA, PA - DECEMBER 14: Philadelphia Eagles utilize the tush push for a first down during the game between the Las Vegas Raiders and the Philadelphia Eagles on December 14, 2025 at Lincoln ...
News

Tush-Push-Verbot? Finale Entscheidung wohl gefallen

  • 23.02.2026
  • 14:56 Uhr
December 25, 2024, Hookstown, Pennsylvania, USA: Kansas City Chiefs quarterback PATRICK MAHOMES (15) and tight end TRAVIS KELCE (87) after the NFL, American Football Herren, USA football game betwe...
News

Wegen eines Namens: Mahomes und Kelce verklagt

  • 23.02.2026
  • 14:20 Uhr
imago images 1072063182
News

Scouting Combine: Fernando Mendoza trifft Entscheidung

  • 23.02.2026
  • 12:37 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Seattle Seahawks at New England Patriots Feb 8, 2026; Santa Clara, CA, USA; Seattle Seahawks safety Julian Love (20) celebrates with teammates after...
News

Champ zum Verkauf: Müssen die Seahawks umziehen?

  • 23.02.2026
  • 12:35 Uhr
Rondale Moore
News

NFL: Vikings-Receiver stirbt mit nur 25 Jahren

  • 23.02.2026
  • 10:06 Uhr
NFL, American Football Herren, USA AFC Divisional Round-Houston Texans at Kansas City Chiefs Jan 12, 2020; Kansas City, Missouri, USA; Kansas City Chiefs wide receiver Tyreek Hill (10) and head coa...
News

Hill-Comeback? Das sagt Chiefs-Coach Reid

  • 23.02.2026
  • 10:04 Uhr
imago images 1071197220
News

Teamkollege mit dickem Lob für Shedeur Sanders

  • 22.02.2026
  • 19:27 Uhr