NFL kürt Fan des Jahres: Sechs Deutsche sind nominiert

Wer wird NFL-Fan des Jahres? Unter den 32 Nominierten sind auch sechs deutsche Anhänger.

Zum dritten Mal sucht die NFL den Fan des Jahres. Am Montag hat die Liga die 32 Nominierten für das "NFL International Fan of the Year 2025"-Programm verkündet.

Mit dabei sind sechs deutsche Anhänger: Björn Baudler (Carolina Panthers), Dennis Urbschat (New England Patriots), David Prutz (New York Giants), Sascha Denzinger (Pittsburgh Steelers), David Roesler (San Francisco 49ers) und Carsten Neubauer (Tampa Bay Buccaneers).

Mit der Aktion werden Anhänger ausgezeichnet, "die andere Fans durch ihre Leidenschaft für den Sport inspirieren und als treibende Kraft in ihren lokalen NFL-Communities fungieren", wie es in einer Mitteilung der Liga heißt.