Nicht nur für die NFL-Stars geht es am Spieltag nach einem strikten Zeitplan bis zum Kick-Off. Auch die Cheerleader der Arizona Cardinals haben ein straffes Programm am Matchday.

In einem zuletzt veröffentlichen Video der Cheerleader von den Arizona Cardinals schilderten die jungen Frauen ihren straffen Zeitplan an Spieltagen in der NFL.

Dabei wurden die Cheerleader gefragt, wann sie an Spieltagen aufstehen, wenn die Begegnung in den USA um 13 Uhr Ortszeit beginnt.

Eine Cheerleaderin gab etwa an, dass ihr Wecker bereits um 3:15 Uhr morgens, also gut zehn Stunden vor Kick-Off, klingelt.

Andere Cheerleaderinnen der Cardinals bleiben hingegen etwas länger im Bett, eine von ihnen nannte 4:30 Uhr morgens als jene Zeit, an der ihr Wecker am Spieltag klingelt.