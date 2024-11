Die New York Giants spielen bislang eine furchtbare Saison, nach Week 10 steht man 2-8. Ein Grund dafür ist auch QB Daniel Jones, der der Einschätzung eines Insiders nach vor der Ausbootung steht.

Der erste Touchdown-Pass im heimischen Giants-Stadium seit über zwei Jahren. Nach Week 9 keimte etwas Hoffnung auf, dass Quarterback Daniel Jones für die New York Giants doch die Dauerlösung als Spielmacher sein könnte - nur, um dann im Munich Game gegen die Carolina Panthers wieder zu enttäuschen.

Jones bringt in der Saison 2024 nur 63,3 Prozent seiner Pässe an, hat mit acht Passing Touchdowns nur knapp mehr als seine sieben Interceptions. Das reicht auf höchstem Level nicht, insbesondere beim astronomischen Gehalt des erhemaligen Erstrundenpicks. Laut NFL-Insider Adam Schefter könnte Jones in München zum letzten mal für die Giants aufgelaufen sein:

"Ich würde vermuten, dass wir Daniel Jones kein weiteres Down für die Giants spielen sehen. Das wäre meine Vermutung im Moment", prognostizierte Schefter am Dienstag. "Weil Brian Dabolls Ton gestern anders war als in anderen Wochen. Es hieß immer: 'Daniel Jones ist unser Starter, Daniel Jones ist unser Starter, Daniel Jones ist unser Starter', und dann gestern: 'Wir evaluieren alles.'"

Im Ranking aller NFL-Quarterbacks rangiert er auf Platz 27 mit einer von ESPN-Ranking von 46,3.

Als Alternativen stehen den Giants Drew Lock und Tommy DeVito zur Verfügung.