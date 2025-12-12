Die bereits von den Playoffs eliminierten Atlanta Falcons feiern einen Comeback-Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers.

Von Kai Esser

Angeführt von einem überragenden Kyle Pitts haben die Atlanta Falcons im Thursday Night Game des 15. Spieltags die Tampa Bay Buccaneers auswärts mit 29:28 geschlagen.

Pitts konnte bei elf Catches 166 Receiving Yards sowie drei Touchdowns verbuchen, alles Karriere-Höchstwerte für den Tight End, der noch immer um einen neuen Vertrag in der NFL spielt.

Auch Kirk Cousins lieferte eine starke Performance: Neben besagten drei Touchdowns gelangen ihm 373 Passing Yards bei 30 angekommenen Pässen und ein Passer Rating von 117, inklusive eines Game Winning Drives in letzter Sekunde. Kicker Zane Gonzalez versenkte das Field Goal zum Sieg.

Bijan Robinson konnte sich am Ende über 93 Rushing Yards und einen Touchdown freuen, dazu 82 Receiving Yards. In vier der letzten fünf Spiele holte er über 100 Scrimmage Yards, zum fünften Mal insgesamt über 150.

Einziger Wehrmutstropfen: Mit 19 akzeptierten Strafen stellten die Falcons einen unrühmlichen Franchise-Rekord auf. Der NFL-Rekord liegt bei 23 aus dem Jahr 2016.