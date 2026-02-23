Nach der Saison ist vor der Saison. Die Vorbereitungen auf die neue NFL-Spielzeit laufen bereits auf Hochtouren. Was passiert in der Offseason? Welche Termine sind wichtig? ran hat den Fahrplan. von Luis Woppmann Die NFL ist in der Offseason. Lange Zeit zum Durchatmen besteht für die einzelnen Teams jedoch nicht. Bereits diese Woche beginnt der NFL Combine und damit die Kaderplanung für die nächste Saison. NFL Combine live im NFL Network auf ran.de und Joyn ran zeigt den Offseason-Fahrplan und nennt alle wichtigen Termine

NFL-Offseason 2026: Die wichtigsten Termine bis zum Kickoff 17. Februar: Der Zeitraum für die einzelnen Teams, um ihre Franchise Tags und Transition Tags zu vergeben, beginnt. 23. Februar bis 2. März: Der Scouting Combine startet. Dabei können sich über 300 College-Talente den 32 NFL-Teams vorstellen, um ihre Chancen für den Draft Ende April zu steigern. 3. März: Frist für Teams zur Vergabe von Franchise- oder Transition-Tags. 9. März bis 11. März: In diesem Zeitraum dürfen die Franchises mit Spielern verhandeln, die zu Free Agents werden. Wichtig: Die Verträge können erst zum neuen Ligajahr abgeschlossen werden. 11. März: Die Free Agency und somit auch das neue Ligajahr beginnen. 29. März bis 1. April: Das jährliche Meeting der NFL-Besitzer findet in Phoenix, Arizona statt. Bei diesem Treffen der Teambosse werden verschiedene die Liga betreffende Themen besprochen und neue Regelungen beschlossen. 6. April: Die ersten Offseason-Workout-Programme beginnen - jedoch nur für Teams, die nach der Saison 2025 einen neuen Head Coach eingestellt haben. Das betrifft die Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Baltimore Ravens, Buffalo Bills, Cleveland Browns, Miami Dolphins, New York Giants, Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans und Las Vegas Raiders. 15. April: Die Teams haben ein letztes Mal die Möglichkeit, für den Draft zugelassene Spieler in ihren Einrichtungen zu testen und zu interviewen. Das umfasst auch körperliche Untersuchungen. 17. April: Der letzte Tag, an dem Restricted Free Agents (also Spieler, deren Verträge auslaufen, ohne dass sie mindestens vier "angesammelte" Saisons vorweisen können) einen provisorischen Vertrag unterzeichnen dürfen. 20. April: Alle Teams ohne neue Head Coaches steigen in die Offseason-Workout-Programme ein - zwei Wochen später.

23. April: Nun dürfen für den Draft in Frage kommende Spieler an keinem Ort mehr interviewt, besucht, getestet oder untersucht werden. Auch Video- und Telefonanrufe sind untersagt. Es ist auch der letzte Tag, an dem das ehemalige Team eines Restricted Free Agents sein "Right of First Refusal" ausüben darf. Dieses erlaubt dem Team, mit dem Angebot eines anderen Teams gleichzuziehen und den Spieler automatisch zu halten. 23. bis 25. April: Draft in Pittsburgh. Die Teamreihenfolge wird über die Platzierung der Vorsaison entschieden. 1. Mai: Letztmals haben die Franchises die Möglichkeit, die Fifth Year Options eines Erstrunden-Picks aus dem Draft 2023 zu ziehen. Somit würden die Spieler ein weiteres Jahr unter ihrem Rookie-Vertrag spielen - mit erhöhten Bezügen. 1. bis 4. Mai oder 8. bis 11. Mai: An einem der beiden Wochenenden dürfen die Teams für ihre Rookies Minicamps abhalten. Diese dürfen maximal drei Tage dauern. Mitte Mai: Welche Teams in der kommenden Saison gegeneinander antreten werden, steht bereits fest. Ob es sich dabei um Heim- oder Auswärtsspiele handelt, ebenfalls. Der Zeitpunkt der Partien jedoch noch nicht. Den vollständigen Spielplan wird die NFL voraussichtlich Mitte Mai (2025: 14. Mai um 20 Uhr Ostküstenzeit) veröffentlichen. 19. bis 20. Mai: Owner, General Manager, Trainer und Offizielle der Teams kommen zum Frühjahres-Meeting in Orlando zusammen. Mitte Mai oder Anfang Juni: Die organisierten Teamaktivitäten (OTAs) stehen an. Das sind freiwillige Trainingseinheiten ohne vollen Körperkontakt, bei denen das erste Mal die Mehrheit der Spieler gemeinsam auf dem Feld steht. In der Regel veranstalten die Teams Mitte Mai oder Anfang Juni fünf bis zehn OTA-Trainings, um sich auf das obligatorische Minicamp vorzubereiten. Das Auslassen von OTAs wird oft als Verhandlungsbasis für Spieler genutzt, die einen neuen Vertrag anstreben, da Spieler für das Auslassen dieser Trainingseinheiten nicht bestraft werden können.

NFL-Transactions: Dallas Cowboys binden Running Back langfristig 1 / 9 © Icon Sportswire Javonte Williams (Dallas Cowboys)

Die Dallas Cowboys haben Running Back Javonte Williams mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, unterschrieb der 25-Jährige einen Dreijahresvertrag über 24 Millionen Dollar, davon sollen 16 Millionen garantiert sein. Williams lief in der abgelaufenen Saison für 1.201 Yards und sammelte elf Touchdowns. Durch die Luft kamen weitere 137 Receiving Yards und zwei Touchdowns hinzu. © Imagn Images Lorenz Metz (New England Patriots)

Lorenz Metz hat sich nach seinem Playoff-Intermezzo bei den New England Patriots auch für die nahe Zukunft an die Franchise gebunden. Der 28 Jahre alte Offensive Lineman unterschrieb nach Saisonende einen Futures/Reserve Contract und wird damit zumindest die Saisonvorbereitung wohl bei den Patriots verbringen. © Imagn Images Brandon Aiyuk (San Francisco 49ers)

Das Kapitel von Wide Receiver Brandon Aiyuk bei den San Francisco 49ers ist so gut wie beendet. "Ich denke, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass Brandon seinen letzten Snap als 49er bereits gespielt hat", erklärte General Manager John Lynch auf der Jahresabschluss-Pressekonferenz. Aiyuk, der seit Mitte 2024 verletzungsbedingt kein Spiel mehr gemacht hat, wird demnach wahrscheinlich entlassen werden. © IMAGO/Icon Sportswire Trevon Diggs (Green Bay Packers)

Das Intermezzo von Trevon Diggs in Green Bay ist vorbei. Die Packers haben den Cornerback entlassen, das gab die Franchise bekannt. Der 27-Jährige durchläuft nun den Waiver Wire. Sollte er nicht verpflichtet werden, wird er zum Free Agent. Ende Dezember hatten sich die Dallas Cowboys von ihm getrennt, die Packers verpflichteten ihn und er spielte in zwei Partien. Green Bay macht damit 15 Millionen Dollar an Cap Space frei. © Imagn Images Lenny Krieg (New York Jets)

Kicker Lenny Krieg hat eine neue Heimat in der NFL gefunden: Die New York Jets statteten den Deutschen mit einem Future/Reserve Contract aus und holten ihn vom Practice Squad der Atlanta Falcons. Damit haben die Jets die Rechte an Krieg für die Saison 2026, aber nicht darüber hinaus. © Icon Sportswire Jakobi Meyers (Jacksonville Jaguars)

An der Trade Deadline erst per Trade gekommen, nun ein neuer Vertrag: Die Jacksonville Jaguars statten Wide Receiver Jakobi Meyers mit einem neuen Kontrakt über drei Jahre und 60 Millionen Dollar aus, davon sind 40 Millionen garantiert. Nachdem Meyers bei den Las Vegas Raiders nicht glücklich wurde, tradeten die Jaguars für ihn. Nach der Saison wäre er Free Agent geworden. © Icon Sportswire Travis Jones (Baltimore Ravens)

In seinem letzten Vertragsjahr haben die Baltimore Ravens Nägel mit Köpfen gemacht und Defensive Tackle Travis Jones mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Die Stütze der Defensive Line verdient über die kommenden drei Jahre 40,5 Millionen Dollar. Der Third Round Pick von 2022 spielt sein bestes Jahr und ist zu einem zuverlässigen Run Stopper geworden. © Icon Sportswire Luke Wattenberg (Denver Broncos)

Die Denver Broncos haben einem Anker ihrer Offensive Line einen neuen Vertrag gegeben. Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, statten die Broncos ihrem Center Luke Wattenberg mit einem neuen Vierjahresvertrag aus, der ihm 48 Millionen Dollar einbringt, damit sind nur drei Center besser bezahlt als Wattenberg. Die Hälfte davon sind garantiert. Laut "Pro Football Focus" hat Wattenberg diese Saison noch keinen Sack zugelassen. Auch interessant: NFL: Denver Broncos ohne Bo Nix - Ersatzmann spielt gegen sein Ex-Team © Imagn Images Aidan Hutchinson (Detroit Lions)

Die Detroit Lions binden einen weiteren Leistungsträger langfristig an sich. Nach Jameson Williams und Kerby Joseph verlängerte nun auch Defensive End Aidan Hutchinson in Detroit. Der Edge Rusher unterschrieb für vier weitere Jahre und erhält nach Angaben seines Beraters Mike McCartney in diesem Zeitraum 180 Millionen Dollar, 141 davon sind demnach garantiert. Auch interessant: NFL: Amon-Ra St. Brown kritisiert Fans der Detroit Lions