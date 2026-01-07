- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL Draft 2026 statt College-Saison: Alabama-Quarterback Ty Simpson gibt Entscheidung bekannt

  • Aktualisiert: 09.01.2026
  • 10:49 Uhr

Die Quarterback-Klasse beim NFL Draft 2026 gilt als eher dünn besetzt. Mit Alabamas Spielmacher Ty Simpson wird sie nun um einen Kandidaten reicher.

NFL-Chance statt Senior-Saison im College-Football.

Quarterback Ty Simpson hat am Mittwoch in einem Instagram-Post verkündet, beim NFL Draft 2026 dabei zu sein.

"Ich bin dankbar für jede einzelne Sekunde. Ich bin unendlich glücklich, meine Träume verwirklichen zu können. Es ist Zeit, loszulegen", sagte der 23-Jährige.

Simpson war erst eine Saison lang Starting Quarterback der Alabama Crimson Tide. In der College-Saison 2025 brachte er 64,5 Prozent seiner Pässe an, kam auf 3.567 Yards und 28 Touchdowns bei fünf Interceptions. Nach einer 11-4-Bilanz scheiterte er mit Alabama im Playoff-Viertelfinale.

- Anzeige -
- Anzeige -

Vater Simpson: Kandidat für Erstrunden-Pick

Zumindest laut seinem Vater Jason Simpson könne sich der Quarterback Hoffnungen darauf machen, in der ersten Draft-Runde ausgewählt zu werden.

Von allen General Managern der NFL, mit denen er in Kontakt gewesen sei, sei sein Sohn als Erstrunden-Pick gehandelt worden, so Jason Simpson zu ESPN: "Niemand hat von der zweiten Runde gesprochen."

Für die Anmeldung zum NFL Draft verzichtet Ty Simpson auf eine weitere College-Saison. Laut "ESPN" sollen auch andere Top-Colleges an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein.

Im Draft zählt Simpson neben Heisman-Trophy-Gewinner Fernando Mendoza (Indiana) und Dante Moore (Oregon) zu den vielversprechendsten Quarterback-Talenten. Die beiden Letztgenannten haben ihre Teilnahme am Draft allerdings noch nicht offiziell verkündet.

- Anzeige -
Mehr News und Videos

NFL: Kurios! Bears-Star spricht nicht mit Schwester vor Packers-Duell

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0
NFL Playoff Picture 2026 Wild Card
News

Playoff Picture: Hammerlos für Steelers - Top-Duell in Philly

  • 09.01.2026
  • 10:59 Uhr
imago images 1070936045
News

Nicht nur Harbaugh: Die Gründe für den Ravens-Absturz

  • 09.01.2026
  • 10:52 Uhr
FOXBOROUGH, MA - DECEMBER 28: Los Angeles Chargers safety Derwin James Jr. (3) sacks New England Patriots quarterback Drake Maye (10) during a game between the New England Patriots and the Los Ange...
News

ran tippt Wild Card Round: Patriots und Eagles scheitern

  • 09.01.2026
  • 10:51 Uhr
December 28, 2025: Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) drops back against the Carolina Panthers during the first half of the NFL, American Football Herren, USA matchup in Charlotte, NC. (...
News

KI tippt Playoffs: Dieses Team gewinnt den Super Bowl

  • 09.01.2026
  • 10:47 Uhr
Seattle zieht erstmals seit 2022 in die Playoffs ein
News

Spielplan der NFL-Playoffs steht fest

  • 09.01.2026
  • 10:40 Uhr
imago images 1068299396
News

Wegen Harbaugh? Franchise entlässt überraschend Head Coach

  • 09.01.2026
  • 10:39 Uhr
New Orleans Saints v Atlanta Falcons - NFL 2025
News

Trainerposten im Ranking: Talent-Oase Atlanta, Chaos in Arizona

  • 09.01.2026
  • 10:07 Uhr
Pittsburghs Quarterback Aaron Rodgers
News

NFL-Playoffs 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 09.01.2026
  • 08:51 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Washington Commanders at Baltimore Ravens Oct 13, 2024; Baltimore, Maryland, USA; Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson (8) greets offensive coordinator Todd...
News

Ravens OC über Jackson: "Beziehung hätte besser sein können"

  • 09.01.2026
  • 06:41 Uhr