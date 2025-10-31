4 Touchdown-Pässe
NFL: Baltimore Ravens schlagen Miami Dolphins - Lamar Jackson glänzt beim Comeback
Die Baltimore Ravens haben beim Comeback von Lamar Jackson einen klaren Sieg eingefahren. Gegen die Miami Dolphins besorgte Jackson gleich vier Touchdowns.
Seit Woche drei der NFL hatte Lamar Jackson den Baltimore Ravens verletzt gefehlt. Bei seinem Comeback spielte er, als wäre er nie weg gewesen.
Beim 28:6-Erfolg gegen die Miami Dolphins brachte der zweifache MVP 18 seiner 23 Pässe für 204 Yards und vier Touchdowns an den Mann - also nur eine Incompletion mehr als Touchdowns.
Dass er jedoch noch nicht bei 100 Prozent ist, zeigen seine Laufstatistiken: Fünf Läufe für 14 Yards ist für Jackson-Verhältnisse beinahe lächerlich wenig. Dafür hatte Derrick Henry (119 Yards bei 19 Versuchen) wieder ein Top-Spiel über den Boden.
Bester Receiver des Abends war Zay Flowers mit 64 Yards in seinem Box Score. Die beiden Pässe, die Tight End Mark Andrews fing , endeten beide in der Endzone für sechs Punkte.
Miami Dolphins nach Top-Performance wieder von der Rolle
Nach dem überzeugenden 34:10 bei den Atlanta Falcons verfielen die Dolphins vor allem offensiv wieder in alte Muster. Tua Tagovailoa erwarf zwar 261 Yards Raumgewinn, jedoch bei 40 Passversuchen, ohne Touchdown und mit einer Interception auf Rookie Safety Malaki Starks.
Das Laufspiel von DeVon Achane lief mit 67 Yards bei 14 Versuchen zwar okay, jedoch war auch er in den entscheidenden Momenten entweder nicht gefragt oder nicht erfolgreich. Bester Receiver war Jaylen Waddle mit 82 Yards.
Damit dürften sich die letzten Playoff-Hoffnungen der Dolphins (2-7) endgültig erledigt haben, während die Ravens (3-5) bis auf zwei Spiele an die Pittsburgh Steelers an der Spitze der AFC North aufschließen. Beide direkte Duelle stehen noch aus.
In Woche zehn reisen die Ravens zu den Minnesota Vikings, die Dolphins bekommen es mit den Buffalo Bills zu tun.