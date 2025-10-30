Anzeige
NFL Week 9

NFL: Fünf Quarterbacks erhalten neue Chance – zwei Teams veranstalten Tryouts

  • Veröffentlicht: 30.10.2025
  • 12:05 Uhr
  • ran.de

Gleich fünf Quarterbacks haben in dieser Woche eine neue Chance auf einen Vertrag in der NFL erhalten. Sie alle sind frühere Draft-Picks, aber aktuell ohne Franchise.

Not for Long? Oder doch National Football League?

Die NFL kann für so einiges stehen. Ersteres gilt unter den Spielern fast schon als mahnender Grundsatz, denn eine langjährige Karriere in der besten American-Football-Liga der Welt ist keinesfalls garantiert.

Jalen Hurts und sein Team spielten unglücklich

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Das mussten auch fünf Quarterbacks feststellen, die allesamt einst von einer NFL-Franchise im Draft ausgewählt wurden, aber mittlerweile vertragslos sind. Für sie bietet sich nun eine neue Chance.

Denn mit den New York Jets und Arizona Cardinals haben in dieser Woche gleich zwei Franchises zu Quarterback Tryouts eingeladen. So waren Desmond Ridder und Dorian Thompson-Robinson bei den Jets zu Gast.

Jeff Driskel, Kyle Trask und Logan Woodside nahmen am Probetraining der Arizona Cardinals teil.

Desmond Ridder: Quarterback mit NFL-Erfahrung

Vor allem Desmond Ridder kam in den vergangenen Jahren in der NFL auf Spielzeit. Der Drittrunden-Pick des NFL Drafts 2022 stand bereits in 18 Spielen als Starter auf dem Feld. In 17 davon für die Atlanta Falcons, in einem für die Las Vegas Raiders. Er wurde erst vor wenigen Wochen von den Minnesota Vikings entlassen.

Mit Kyle Trask ist auch ein früherer Zweitrunden-Pick (2021) unter den Kandidaten für einen neuen NFL-Job. Die Tampa Bay Buccaneers entließen den 27-Jährigen nach vier Spielzeiten als Teil der Franchise noch vor dem Saisonstart 2025.

Bislang haben weder die New York Jets noch die Arizona Cardinals einen der Spielmacher unter Vertrag genommen. Bei beiden Franchises herrscht akute Not auf der Quarterback-Position.

Jets und Cardinals starten schlecht in die Saison

Bei den Jets stehen aktuell lediglich Justin Fields und Tyrod Taylor als Quarterbacks im aktiven Roster der Franchise. Beide konnten beim 1-7-Saisonstart bislang nicht überzeugen.

Auch die Arizona Cardinals sind lediglich mit einer 2-5-Bilanz in die Spielzeit gestartet. Neben Kyler Murray, der bereits die vergangenen beiden Partien wegen einer Fußverletzung verpasste, stehen noch Jacoby Brissett und Kedon Slovis im aktiven Roster.

