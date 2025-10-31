Die Baltimore Ravens rollen das Feld in der NFL von hinten auf, Lamar Jackson zeigt bei seinem Comeback, wozu dieses Team in Bestbesetzung fähig ist. So ist auch der Division-Sieg weiterhin absolut in Reichweite. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Nachdem sich Lamar Jackson mit einer Gala von seiner Verletzung zurückgemeldet hatte, brachte es Tight End Mark Andrews auf den Punkt. "Er ist aus gutem Grund zweimaliger MVP. Wenn Nummer acht die Führung übernimmt, sind wir ein gefährliches Team", stellte Andrews klar. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Sollte es noch einen Beweis gebraucht haben, wozu die Baltimore Ravens mit ihrem Star-Quarterback fähig sind, dann war es das Auswärtsspiel bei den Miami Dolphins. Der klare 28:6-Erfolg war auch ein Signal an den Rest der Liga: Diese Ravens haben sich noch lange nicht aufgegeben. Jackson greift durch: Ping-Pong-Verbot für Kollegen

Fünf Quarterbacks erhalten neue NFL-Chance Jackson musste in Miami nicht viel machen, aber das, was er tat, war wieder einmal herausragend. Vier Touchdown-Pässe, nur fünf Incompletions und ein Passer Rating von 143,2 sprechen eine klare Sprache. Von Rost nach einem Monat Verletzungspause war nichts zu sehen. Natürlich muss der Kontext betrachtet werden. Es waren "nur" die Dolphins, die in dieser Saison schon mehrere Klatschen kassiert haben. Und die Ausgangslage bei Baltimore bleibt weiterhin schwierig, die Bilanz ist mit 3-5 immer noch negativ, der Sieg in Florida war schlicht die Erfüllung einer absoluten Pflicht.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Doch der Trend seit der Bye Week ist unverkennbar positiv, schon in der Vorwoche gelang ein klarer Sieg gegen die Chicago Bears - und das sogar noch ohne Jackson. Denn nicht nur die Offense hat jetzt ihren wichtigsten Spieler zurück, auch die Defense ist wieder gesünder als vor einigen Wochen.

Anzeige

Ravens in Topbesetzung schwer zu schlagen Roquan Smith, Marlon Humphrey, Kyle Hamilton und Chidobe Awuzie sind zurück. Besonders die Rückkehr von Smith hebt die Defense noch einmal auf ein höheres Level, was gegen die Bears und jetzt auch gegen die Dolphins sofort zu sehen war. Die Ravens sind wieder ein komplettes Team. Und die Ravens mit (fast) voller Kapelle sind für jeden Gegner eine riesige Herausforderung. Nicht umsonst wurde Baltimore vor der Saison als einer der Topfavoriten auf den Super-Bowl-Sieg gehandelt, die individuelle Qualität im Kader ist gewaltig. Weshalb auch die Playoffs in diesem Jahr weiterhin absolut machbar sind. Denn in dieser Besetzung ist Baltimore in der eigenen Division AFC North weiterhin Topfavorit - der eigenen Bilanz zum Trotz. Derzeit haben die Ravens drei Siege auf dem Konto und liegen gleichauf mit den Cincinnati Bengals auf Platz zwei, die aber ohne ihren Star-Quarterback Joe Burrow auskommen müssen und defensiv mindestens eine Klasse schlechter sind. NFL: Der Tabellenstand in allen Divisions im Überblick An der Spitze der Division thronen (noch?) die Pittsburgh Steelers mit vier Siegen. Mit einem Erfolg am Sonntag könnten die Steelers zwar wieder auf zwei Siege Vorsprung davonziehen - doch für Aaron Rodgers und Co. geht es zu Hause gegen die in Topform befindlichen Indianapolis Colts. Eine Niederlage ist mehr als nur denkbar.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL 2025 - Quarterback Ranking vor Week 9: Patrick Mahomes an der Spitze knapp geschlagen 1 / 33 © IMAGO/USA TODAY Network NFL: Quarterback-Ranking vor Week 9

Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Während manche Quarterbacks überzeugen, tun sich andere - teilweise auch erfahrene - Spielmacher schwer. Die 32 Starting Quarterbacks vor dem 9. Spieltag im Power Ranking. © ZUMA Press Wire Platz 32: Tyler Shough (New Orleans Saints)

Herzlich willkommen im Quarterback-Ranking, Tyler Shough! Der Rookie kam im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers für Spencer Rattler rein und soll künftig Starter sein. Vielleicht überrascht er die Liga - wahrscheinlich aber eher nicht. © Imagn Images Platz 31: Dillon Gabriel (Cleveland Browns)

Wie lange darf Dillon Gabriel noch starten? Gegen die New England Patriots legte er den nächsten sehr diskreten Auftritt hin, wieder gelangen nur 13 mickrige Punkte. Die Rufe nach Shedeur Sanders in lokalen Medien werden lauter. © Imagn Images Platz 30: Kirk Cousins (Atlanta Falcons)

Puh. Schwieriger Nachmittag für jeden, der es mit den Atlanta Falcons hält. Nicht nur verloren die Falcons deutlich zu Hause gegen die Miami Dolphins, Ersatz-Quarterback Kirk Cousins wurde nach mehreren Pässen ins Nirvana auchz noch vom Feld gebuht. Ob Michael Penix Jr. gegen die New England Patriots zurückkehrt, ist noch offen. © IPS Platz 29: Justin Fields (New York Jets)

Teambesitzer Woody Johnson hatte Quarterback Justin Fields harsch kritisiert - das nahm er sich offenbar zu Herzen. Beim Comeback-Sieg gegen die Cincinnati Bengals glänzte Fields weniger mit Statistiken, vielmer aber mit seiner Einstellung. © Imagn Images Platz 28: Geno Smith (Las Vegas Raiders)

Die Las Vegas Raiders hatten Bye Week, dementsprechend rückt Geno Smith aufgrund der diskreten Leistungen der Konkurrenten sogar ein Stück auf. Nicht, dass Smith bis dato Bäume ausgerissen hätte. Mit Platz 28 ist er sehr gut bedient. © Getty Images Platz 27: Cam Ward (Tennessee Titans)

Man möchte Cam Ward als Außenstehender am liebsten aus dieser schlechten Entschuldigung von Offense rausholen. Der Rookie macht noch immer dumme Fehler, ja, aber das muss man einem Rookie nun einmal zugestehen. Immerhin: Gegen die Colts verursachte er keinen Fumble, weil ihm der Ball beim Wurfversuch aus der Hand flutschte. © ZUMA Press Wire Platz 26: J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

Dass J.J. McCarthy ein guter NFL-Quarterback ist, diesen Beweis ist er der Welt noch schuldig. Ja, er hat lange gefehlt. Aber die Spiele, die er gespielt hat, waren mehr als bescheiden. Abgesehen von einem Comeback-Sieg gegen die Chicago Bears hat er bislang wenig bis nichts gezeigt. Platz 26 ist mehr Benefit of the doubt als alles andere. © Imagn Images Platz 25: Bryce Young (Carolina Panthers)

Beim 9:40 gegen die Buffalo Bills war Bryce Young verletzt - und die Offense sah desaströs aus. Mit ihm sind die Panthers ein gutes Stück stärker, auch wenn Young noch immer den großen Schritt schuldig bleibt, den man als First Overall Pick 2023 nun mal erwartet. © Imagn Images Platz 24: Tua Tagovailoa (Miami Dolphins)

Wo kam das denn auf einmal her? Nach der wohl schlechtesten Saisonleistung gegen die Browns lieferte Tua Tagovailoa die mit Abstand beste Saisonleistung gegen die Atlanta Falcons. Vier Touchdowns auf dem Board, damit rettet der Hawaiianer nicht nur seinen Job, sondern auch den seines Cheftrainers - vorerst. © Imagn Images Platz 23: Mac Jones (San Francisco 49ers)

Keine gute Partie von Mac Jones gegen die Houston Texans. Ja, die haben eine starke Defense, aber nur fünfeinhalb Minuten Ballbesitz in der ersten Halbzeit ist ein indiskutabler Wert. Jones wurde zwar oft im Stich gelassen und setzte wenigstens später ein Highlight Play auf Jauan Jennings, auf Platz 23 ist er jedoch bestens aufgehoben. © Imagn Images Platz 22: Kyler Murray (Arizona Cardinals)

Nach seiner Verletzungspause ist Kyler Murray wieder da. Aber bereits zuvor war er angeschlagen und lieferte teilweise gruselige Leistungen. Zumindest war unter Backup Jacoby Brissett kein merklicher Abfall zu erkennen. Nach der Bye Week steht Murray unter Druck. © ZUMA Press Wire Platz 21: Caleb Williams (Chicago Bears)

Immer, wenn man bei Caleb Williams denkt, dass der Schalter bei ihm umgelegt ist, dann folgen auf ein überragendes Spiel wieder zwei mittelgute bis schlechte. Gefühlt fallen Williams die einfachsten Dinge noch schwer. © ZUMA Press Wire Platz 20: Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars)

Bye Week für die Jaguars und Trevor Lawrence, weshalb er sich nicht auszeichnen konnte. Aber auch bei ihm gilt: Eigentlich sollte er besser performen. Freilich, seine Receiver lassen viele gute Zuspiele fallen, aber wenn jemand in 2021 gesagt hätte, dass Lawrence in 2025 nicht einmal ein Top-16-Quarterback sein würde, man hätte ihn wohl mindestens mal zu einem groben Pessimisten erklärt. © 2025 Getty Images Platz 19: Jaxson Dart (New York Giants)

Nach Malik Nabers verlieren die Giants und damit auch Rookie-QB Jaxson Dart mit Cam Skattebo den nächsten Playmaker in der Offense. Gegen die Philadelphia Eagles spielte Dart mit Herz, aber gegen den amtierenden Champion reichte es nicht. Ob der Rookie die Offense alleine schultern kann? © Imagn Images Platz 18: Joe Flacco (Cincinnati Bengals)

Dass die Bengals das Spiel gegen die Jets verloren, lag herzlich wenig an der Offense um Joe Flacco. Es war mal wieder die Defense, die versagte und den Jets den ersten Sieg schenkte. Deshalb bleibt Flacco - irgendwie komisch, das im Jahr 2025 zu schreiben - auf Rang 18 im Quarterback Ranking. © Imagn Images Platz 17: C.J. Stroud (Houston Texans)

How about C.J. Stroud? Der Quarterback der Houston Texans hat nach der schwachen Leistung gegen die Seattle Seahawks den Schalter gegen die San Francisco 49ers aber sowas von umgelegt. Er sezierte die Einheit von Robert Saleh nach allen Regeln der Kunst. Das war der Stroud, den wir aus 2023 kennen. © Imagn Images Platz 16: Jayden Daniels (Washington Commanders)

Gegen die Kansas City Chiefs musste Jayden Daniels erneut aussetzen, soll aber in Woche neun wieder auf dem Gridiron stehen. Aber wie fit ist er? Und vor allem: Kann er wieder an seine Rookie-Saison anknüpfen? Bisher ist das noch nicht passiert. © UPI Photo Platz 15: Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers)

Aaron Rodgers spielt beileibe nicht schlecht, aber auch nicht herausragend gut. Auch deshalb stehen die Pittsburgh Steelers nur bei 4-3 - die schlechte Defense sorgt nun schon zum zweiten Mal in Serie dafür, das eine gute Leistung des Oldies nicht ausreicht, um einen Sieg einzufahren. © ZUMA Press Wire Platz 14: Sam Darnold (Seattle Seahawks)

In der Bye Week hat Sam Darnold einige Plätze verloren - auch weil der letzte schwache Eindruck vom Spiel gegen die Texans noch immer nachwirkt. © ZUMA Press Wire Platz 13: Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers)

Ein Mal ist kein Mal, aber zwei Mal ist ein Mal zu viel. Nach der zweiten schwachen Leistung in Folge gegen ein schwaches Saints-Team müssen wir Baker Mayfield abstrafen - nachdem er zuvor im MVP-Rennen mittendrin war, muss er die anderen Kandidaten jetzt mit dem Fernglas beobachten. © ZUMA Press Wire Platz 12: Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Kollektives Aufatmen bei den Fans der Baltimore Ravens: Lamar Jackson soll gegen die Miami Dolphins endlich zurückkehren und das Feld von hinten aufrollen. Dass er auf Rang zwölf einsteigt, ist seiner Reputation als zweimaliger MVP zu verdanken. © ZUMA Press Wire Platz 11: Dak Prescott (Dallas Cowboys)

Dass die Defense der Cowboys in fast allen Metriken auf Platz 30 oder schlechter ist, ist eine Sache - bisher konnte das Dak Prescott durch starke Leistungen zumindest oft ausgleichen. Die Defense der Denver Broncos war jedoch zu hart. Prescott machte sein schlechtestes Saisonspiel mit einem Passer Rating nahe der 50. © Getty Images Platz 10: Bo Nix (Denver Broncos)

Dagegen machte Bo Nix sein bestes Saisonspiel. Der Sophomore Quarterback überzeugt gegen die Cowboys mit Präzision und Konstanz, um so der hochgelobten Offense der Cowboys gar nicht die Chance zu geben, wieder ins Spiel zu kommen. 44 Punkte, das ist auch gegen die schwächste Defense der Liga ein Statement. © ZUMA Press Wire Platz 9: Daniel Jones (Indianapolis Colts)

Die Colts sind das beste Team der Liga - nicht zwingend durch Daniel Jones, aber er steht auch nicht im Weg und macht die Plays, die gemacht werden müssen. Sein Job ist definitiv mehr als "Jonathan Taylor den Ball geben", aber für mehr als Platz neun reicht es nicht. © ZUMA Press Wire Platz 8: Jared Goff (Detroit Lions)

Jared Goff und die Detroit Lions konnten in Woche acht Kräfte sammeln und sind für die zweite Saisonhälfte bestens aufgestellt. Nur Drake Maye bringt mehr Pässe ligaweit an als Goff, nicht nur deshalb liegt er solide in den Top 10. © ZUMA Press Wire Platz 7: Jordan Love (Green Bay Packers)

Nach dem wohl schwächsten Saisonspiel liefert Jordan Love das wohl beste Spiel - seiner gesamten Karriere. Im Wiedersehen mit Aaron Rodgers verteilte er die Bälle gegen eine überforderte Steelers-Defense nach Belieben. Das Können hat er - einzig die Konstanz fehlt noch an manchen Ecken. © Getty Images Platz 6: Josh Allen (Buffalo Bills)

Zwar gewannen die Bills mit 40:9 fulminant gegen die Panthers, der Star des Tages war jedoch James Cook als Ballträger. Josh Allen war zur Abwechslung mal nur Statist, aber dass ihr Quarterback auch mal nicht Superman spielen muss, um Spiele zu gewinnen, dürften die Bills-Fans auch gerne sehen. © Imagn Images Platz 5: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)

Auf das perfekte Passer Rating gegen die Minnesota Vikings setzte Jalen Hurts eine Top-Performance gegen eine durchaus kompetente Defense der New York Giants. 201 Total Yards, vier Touchdowns. Sollte er je weg gewesen sein, ist Hurts wieder da. © 2025 Getty Images Platz 4: Justin Herbert (Los Angeles Chargers)

Das ist der Justin Herbert, den wir kennen. Gegen eine hochgelobte Defense der Minnesota Vikings brachte er 227 Yards und drei Touchdowns durch die Luft an, zudem kein großer Fehler. Was die Rückkehr eine Left Tackles wie Joe Alt so alles bewirken kann... © ZUMA Press Wire Platz 3: Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Es tut uns ja fast schon leid, dass wir Matthew Stafford nach der Bye Week von der Spitzenposition zurück auf Rang drei schieben müssen, aber wenn die anderen beiden vor ihm so liefern, dann können wir nicht anders... © Imago Platz 2: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

Hätte das Spiel gegen die Washington Commanders erst im 2. Viertel angefangen, dann wäre Mahomes Erster in diesem Ranking. Der dreimalige Super-Bowl-Champion startete jedoch mit zwei Interceptions ins Spiel, das bleibt nicht unerwähnt. Genauso jedoch wie dass er danach quasi perfekt war und die Commanders Defense in ihre Einzelteile zerlegte. © 2025 Getty Images Platz 1: Drake Maye (New England Patriots)

Ja, wir haben es getan: Drake Maye ist Spitzenreiter im Quarterback Ranking. Nachdem auch sein erstes Viertel gegen die Cleveland Browns nicht gut war, riss er sich zusammen und zeigte gegen die nach Yards zuvor beste Defense der Liga eine 1A-Performance. Und das mit schlechter Offensive Line und höchstens durchschnittlichen Receivern. Maye ist aktuell der heißeste Quarterback dieser Liga.

So oder so haben die Ravens in ihrer Divison aber alles in der eigenen Hand. Es stehen noch beide Spiele gegen die Bengals und beide Duelle mit den Steelers auf dem Programm. Auch Pittsburgh bringt derzeit defensiv nicht das auf den Platz, was man von der bestbezahlten Defense der NFL erwarten würde.