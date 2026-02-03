NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN
NFL Berlin Game: Colts-Star Jonathan Taylor schwärmt von Stimmung - "Deutschland war elektrisierend"
- Veröffentlicht: 03.02.2026
- 17:36 Uhr
- ran.de
Colts-Running-Back Jonathan Taylor schwärmt nach dem Berlin Game gegen die Falcons vom Stadionerlebnis in Deutschland.
Am 9. November 2025 fand mit der Partie zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons erstmals ein NFL-Spiel in Berlin statt, welches die Colts knapp mit 31:25 für sich entscheiden konnten.
In Erinnerung bleiben wird das NFL Berlin Game den teilnehmenden Spielern aber wohl auch aus anderen Gründen.
"Deutschland war elektrisierend. Die Energie im Stadion war die ganze Zeit über unglaublich", schwärmte Colts-Running-Back Jonathan Taylor im ran-Interview.
NFL Berlin Game: Jonathan Taylor schwärmt von Deutschland
"In den USA wird es beim dritten und vierten Down richtig laut. In Deutschland war es beim ersten, zweiten, dritten und vierten Down elektrisierend – bei jedem einzelnen Down", zeigte sich der 27-Jährige begeistert.
"Ich kann es kaum erwarten, wieder dorthin zurückzukehren. Ich hoffe, wir bekommen wieder eine Möglichkeit, um in Deutschland zu spielen", so Taylor weiter.