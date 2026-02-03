Die Auswahlkommission für die Hall of Fame ist den New England Patriots offenbar nicht gewogen. Nach Ex-Coach Bill Belichick verpasst auch Besitzer Robert Kraft den Sprung in die Ruhmeshalle. Während die New England Patriots im Super Bowl 2026 gegen die Seattle Seahawks um den Titel spielen, läuft es abseits des Feldes aktuell weniger Rund. Robert Kraft, Besitzer der Patriots seit 1998, wurde erneut nicht in die Hall of Fame gewählt. Der 84-Jährige ist bereits seit 2013 für die Ruhmeshalle nominiert, schaffte es in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt unter die Finalisten. Alles rund um den Super Bowl 2026 - kostenlos im NFL Network auf Joyn

New England Patriots: Schon Bill Belichick verpasste die Hall of Fame Bill Belichick verpasste zuvor die Aufnahme in die Ruhmeshalle in Canton, Ohio. Für den langjährigen Patriots-Coach war es allerdings das erste Jahr, in dem er zur Wahl stand. Die Coaching-Legende bekommt damit auch nicht die prestigeträchtige Bezeichnung als "First Ballot Hall of Famer". Warum Belichick, trotz seiner sechs Super-Bowl-Titel als Head Coach, nicht in die Hall of Fame aufgenommen wurde? Diese Frage sorgt für viele Diskussionen. Manche vermuten eine Verschwörung aus Groll gegen die Patriots-Dynastie, die auch von Skandalen wie "Spy-Gate" und "Deflate-Gate" begleitet war. Bill Polian, Ex-Colts-GM und langjähriger Belichick-Rivale, befeuerte die Spekulationen mit seiner Aussage, er könne sich nicht mehr erinnern, ob er für oder gegen Belichick gestimmt hätte.

Pro Football Hall of Fame: Ist der Wahlprozess schuld? Möglicherweise hängt Krafts und Belichicks Scheitern aber auch mit einem verfahrenstechnischen Problem bei der Abstimmung zusammen. Die Mitglieder des Wahlkomitees können nur für drei der fünf Finalisten abstimmen. Häufig werden dabei Ex-Spieler bevorzugt - gerade jene, die schon länger auf eine Aufnahme warten.

