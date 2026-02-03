- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN

NFL: Nach Bill Belichick - nächste Legende von den New England Patriots nicht in die Hall of Fame aufgenommen

  • Aktualisiert: 03.02.2026
  • 15:40 Uhr
  • Julian Huter

Die Auswahlkommission für die Hall of Fame ist den New England Patriots offenbar nicht gewogen. Nach Ex-Coach Bill Belichick verpasst auch Besitzer Robert Kraft den Sprung in die Ruhmeshalle.

Während die New England Patriots im Super Bowl 2026 gegen die Seattle Seahawks um den Titel spielen, läuft es abseits des Feldes aktuell weniger Rund.

Robert Kraft, Besitzer der Patriots seit 1998, wurde erneut nicht in die Hall of Fame gewählt. Der 84-Jährige ist bereits seit 2013 für die Ruhmeshalle nominiert, schaffte es in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt unter die Finalisten.

- Anzeige -
- Anzeige -

New England Patriots: Schon Bill Belichick verpasste die Hall of Fame

Bill Belichick verpasste zuvor die Aufnahme in die Ruhmeshalle in Canton, Ohio. Für den langjährigen Patriots-Coach war es allerdings das erste Jahr, in dem er zur Wahl stand. Die Coaching-Legende bekommt damit auch nicht die prestigeträchtige Bezeichnung als "First Ballot Hall of Famer".

Warum Belichick, trotz seiner sechs Super-Bowl-Titel als Head Coach, nicht in die Hall of Fame aufgenommen wurde? Diese Frage sorgt für viele Diskussionen. Manche vermuten eine Verschwörung aus Groll gegen die Patriots-Dynastie, die auch von Skandalen wie "Spy-Gate" und "Deflate-Gate" begleitet war. Bill Polian, Ex-Colts-GM und langjähriger Belichick-Rivale, befeuerte die Spekulationen mit seiner Aussage, er könne sich nicht mehr erinnern, ob er für oder gegen Belichick gestimmt hätte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Pro Football Hall of Fame: Ist der Wahlprozess schuld?

Möglicherweise hängt Krafts und Belichicks Scheitern aber auch mit einem verfahrenstechnischen Problem bei der Abstimmung zusammen. Die Mitglieder des Wahlkomitees können nur für drei der fünf Finalisten abstimmen. Häufig werden dabei Ex-Spieler bevorzugt - gerade jene, die schon länger auf eine Aufnahme warten.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

VIDEO: Cory Durden, mit welchem Patriots-Star überfällst du eine Bank?

Kraft hat die sportliche Vita, um in die Ruhmeshalle zu kommen. Bevor der Geschäftsmann aus der Papier- und Verpackungsbranche die Franchise übernahm, hatten die Patriots keinen einzigen Super-Bowl-Titel erringen können - heute haben sie sechs und in wenigen Tafen vielleicht sogar sieben vorzuweisen.

Kraft war es auch, der ein neues Stadium in Foxborough ermöglichte und 2000 Belichick dem Division-Rivalen New York Jets wegschnappte. Der Rest ist Geschichte.

Auch interessant: Lorenz Metz vor Super Bowl: "Option zu spielen ist da"

Mehr News und Videos

NFL - Patriots-Star D'Ernest Johnson: "Coldplay kenne ich nicht"

  • Video
  • 03:46 Min
  • Ab 0
Patriots Seahawks
News

Super Bowl 2026: NFL-Regeln bei Verlängerung - alle Infos zur Overtime

  • 03.02.2026
  • 15:51 Uhr
imago images 1058736589
News

Super Bowl: American-Football-Regeln für Anfänger einfach erklärt

  • 03.02.2026
  • 15:51 Uhr
NFL
News

Super Bowl 2026: NFL-Lexikon - die wichtigsten Begriffe im American Football

  • 03.02.2026
  • 15:50 Uhr
AFC Championship Game: New England Patriots v Denver Broncos
News

Das verdienen die Stars in den Playoffs und im Super Bowl

  • 03.02.2026
  • 15:47 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 03.02.2026
  • 15:44 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Super Bowl 2026: Teilnehmer stehen fest

  • 03.02.2026
  • 15:43 Uhr
Pro Bowl Logo
News

NFL: Pro Bowl Games 2026 heute Nacht live - Das All-Star-Game der NFL im TV und Stream

  • 03.02.2026
  • 15:36 Uhr
imago images 1064642370
News

Lorenz Metz vor Super Bowl: "Option zu spielen ist da"

  • 03.02.2026
  • 15:33 Uhr

NFL - Seahawks-Star Chris Stoll: "Ich bin sehr deutsch, soweit ich weiß."

  • Video
  • 03:37 Min
  • Ab 0