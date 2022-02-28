Super Bowl 2026: NFL-Regeln bei Verlängerung - alle Infos zur Overtime

Die Overtime-Regel hat in der Vergangenheit für jede Menge Diskussionen gesorgt. Damit ihr wisst, wann das Spiel beendet ist, haben wir alle Szenarien für euch aufbereitet.

Der Super Bowl 2026 wird mit Spannung erwartet. Bereits im Vorfeld gibt es rund um die sportliche Ausgangslage, die Halftime Show und vieles mehr zahlreiche Diskussionen.

Ein Team wird sich am Ende des Spiels jubelnd in den Armen liegen, ein anderes den Platz mit gesenkten Köpfen verlassen. Dieses Jahr treten die New England Patriots gegen die Seattle Seahawks an. Damit alles möglichst "fair" verläuft, hat sich die Liga in den vergangenen Jahren auf neue Overtime-Regeln in den Playoffs verständigt. Diese gelten nun natürlich auch im Super Bowl.