NFL Playoffs live - Super Bowl 2026: Kickoff-Zeiten - die Postseason-Termine in der Übersicht

Die NFL-Playoffs 2026 sind in vollem Gange. Hier findet ihr alle Zeiten. Die NFL-Playoffs stehen vor dem großen Finale: Super Bowl LX in San Francisco wartet. Wann die Spiele in den einzelnen Runden stattfinden, erfahrt ihr hier.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19:00 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt in der Postseason nur bei einer der insgesamt 13 Partien der Kickoff. NFL 2026: Heim- und Auswärtsspiele aller Teams im Überblick Zwei Spiele beginnen um 21:00 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.

- Anzeige -

NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Divisional Round

2017 Playoffs 2017 Preseason 2017/2018 2018 Playoffs 2018 Preseason 2018/2019 2019 Playoffs 2019 Preseason 2019/2020 2020 Playoffs 2020/2021 2021 Playoffs 2021 Preseason 2021/2022 2022 Playoffs 2022 Preseason 2022/2023 2023 Playoffs 2023 Preseason 2023/2024 2024 Playoffs 2024 Preseason 2024/2025 2025 Playoffs 2025 Preseason 2025/2026 2026 Playoffs Wild Card Weekend Divisional Playoffs Conference Championships Super Bowl NFL 22:30 Denver Broncos Broncos 30:33 Beendet Buffalo Bills Bills n.V. 02:00 Seattle Seahawks Seahawks 6:41 Beendet San Francisco 49ers 49ers 21:00 New England Patriots Patriots 16:28 Beendet Houston Texans Texans 00:30 Chicago Bears Bears 20:17 Beendet Los Angeles Rams Rams n.V.

Samstag, 17. Januar, 22:30 Uhr: Buffalo Bills @ Denver Broncos - 30:33

Sonntag, 18. Januar, 02:00 Uhr: San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks - 6:41

Sonntag, 18. Januar, 21:00 Uhr: Houston Texans @ New England Patriots - 16:28

Montag, 19. Januar, 00:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Chicago Bears - 20:17

- Anzeige -

Conference Championship Games: Sonntag, 25. Januar, 21:00 Uhr: AFC Championship Game - New England Patriots at Denver Broncos

Montag, 26. Januar, 0:30 Uhr: NFC Championship Game - Los Angeles Rams at Seattle Seahawks

- Anzeige -

2017 Playoffs 2017 Preseason 2017/2018 2018 Playoffs 2018 Preseason 2018/2019 2019 Playoffs 2019 Preseason 2019/2020 2020 Playoffs 2020/2021 2021 Playoffs 2021 Preseason 2021/2022 2022 Playoffs 2022 Preseason 2022/2023 2023 Playoffs 2023 Preseason 2023/2024 2024 Playoffs 2024 Preseason 2024/2025 2025 Playoffs 2025 Preseason 2025/2026 2026 Playoffs Wild Card Weekend Divisional Playoffs Conference Championships Super Bowl NFL 21:00 Denver Broncos Broncos 10:7 Beendet New England Patriots Patriots 00:30 Seattle Seahawks Seahawks 27:31 Beendet Los Angeles Rams Rams

- Anzeige -

Super Bowl: Montag, 9. Februar, 0:30 Uhr: New England Patriots vs Seattle Seahawks in San Francisco

- Anzeige -