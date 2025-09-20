Saquon Barkley wird eine Regelverschärfung zum Verhängnis, während Travis Kelce für eine obszöne Geste bestraft wird.

Von Tobias Wiltschek

Die Neuauflage des letzten Super Bowls in Woche zwei zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs hat für zwei Superstars ein Nachspiel.

Wegen unnötiger Härte mit Helmeinsatz gegen Chamarri Conner wurde Eagles-Running-Back Saquon Barkley im Nachhinein mit einer Strafe von 46.371 Dollar (39.480 Euro) belegt.

Während des Spiels ist den Schiedsrichtern dieses Foul nicht aufgefallen, es wurde keine Flagge geworfen. Dabei hatte die NFL 2018 das Regelwerk bei solchen Situationen massiv geändert.