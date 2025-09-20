Anzeige
nfl

NFL bestraft Saquon Barkley von den Eagles und Travis Kelce von den Chiefs

  • Veröffentlicht: 20.09.2025
  • 23:06 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Saquon Barkley wird eine Regelverschärfung zum Verhängnis, während Travis Kelce für eine obszöne Geste bestraft wird.

Von Tobias Wiltschek

Die Neuauflage des letzten Super Bowls in Woche zwei zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs hat für zwei Superstars ein Nachspiel.

Wegen unnötiger Härte mit Helmeinsatz gegen Chamarri Conner wurde Eagles-Running-Back Saquon Barkley im Nachhinein mit einer Strafe von 46.371 Dollar (39.480 Euro) belegt.

Während des Spiels ist den Schiedsrichtern dieses Foul nicht aufgefallen, es wurde keine Flagge geworfen. Dabei hatte die NFL 2018 das Regelwerk bei solchen Situationen massiv geändert.

Wenn ein Spieler seinen Kopf senkt und so mit einem Gegenspieler zusammenstößt, wird dies seitdem als Foul gewertet. Dabei geht es vor allem um den "gewaltsamen" Kontakt, wie es im Regelwerk heißt, der auch die Nutzung des Helms sowie der Face Mask mit einschließt.

Kelce wird für obszöne Geste bestraft

Etwas glimpflicher davon kam Tight End Travis Kelce von den Chiefs, der wegen einer obszönen Geste im selben Spiel eine Strafe von 14.491 Dollar (12.337 Euro) aufgebrummt bekam.

Auch diese Szene ist den Unparteiischen entgangen, den Liga-Verantwortlichen allerdings nicht.

