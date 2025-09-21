Der Tush Push erhitzt die Gemüter in der NFL. Während ein Ex-Profi der Philadelphia Eagles bereits mit dem Spielzug abgeschlossen hat, soll der Widerstand in der Liga größer sein als je zuvor. Allerdings dürfte bis zu einer erneuten Abstimmung wohl einige Zeit vergehen.

Die Diskussionen um den Tush Push werden wohl nicht so bald verstummen. Zumal sich zuletzt auch die NFL einschaltete und den Referees ans Herz gelegt haben soll, den von den Philadelphia Eagles perfektionierten Spielzug künftig noch genauer zu beobachten.

Doch ein baldiges Verbot ist offenbar dennoch nicht in Sicht. "ESPN" berichtet unter Berufung auf Quellen aus der Liga, es sei alles andere als sicher, dass in der kommenden Offseason wieder über den Tush Push abgestimmt werde.

Erst im Frühling war ein Anlauf unternommen worden, allerdings stimmten lediglich 22 Klubs für ein Verbot. 24 Stimmen wären nötig gewesen. Angestrengt wurde der Anlauf von Mark Murphy, damals noch Präsident und CEO der Green Bay Packers.

Mittlerweile gab der 70-Jährige seine Posten bei der Franchise in Wisconsin jedoch ab. "ESPN" schreibt daher, für einen neuen Anlauf für ein Verbot seien "ein neuer Verfasser, mehr Unterstützung und mehr Stimmen" nötig. Eine Quelle sagte dem US-Medium, aktuell gebe es keine Bewegung in diese Richtung.

Eine weitere Quelle betonte demnach, angesichts der hitzigen Diskussionen in der Offseason und den dadurch hervorgerufenen Emotionen, sei davon auszugehen, dass das Thema für ein Jahr auf Eis gelegt werde. Erst dann könne wohl wieder in höchsten Kreisen über den Tush Push debattiert werden.