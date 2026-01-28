NFL-Highlights auf Joyn
NFL: Bill Belichick nicht in die Hall of Fame gewählt
- Veröffentlicht: 28.01.2026
- 05:08 Uhr
- ran.de
Große Überraschung in der NFL: Der legendäre Head Coach Bill Belichick, der zum ersten Mal in die Hall of Fame gewählt werden kann, wird trotz acht Super-Bowl-Siegen nicht unter den Nominierten sein.
Bill Belichick, der legendäre Coach mit acht Super-Bowl-Siegen, wird in seinem ersten Jahr der Wählbarkeit nicht in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen. Das berichten Quellen aus dem Umfeld der Abstimmung, die kürzlich stattfand.
Belichick, der mit den New England Patriots sechs Super Bowls als Head Coach gewann und zwei weitere als Defensive Coordinator bei den New York Giants, erreichte nicht die erforderlichen 40 von 50 Stimmen der 50-köpfigen Auswahlkommission.
Die Abstimmung fand am 13. Januar statt, und Belichick wurde am vergangenen Freitag über das Ergebnis informiert. Quellen beschreiben ihn als "verblüfft" und "enttäuscht". Er soll sich gefragt haben: "Sechs Super Bowls reichen nicht?" und "Was muss man noch tun?"
Bill Belichick: "Strafe" wegen Skandalen während seiner Patriots-Zeit?
Trotz seiner beeindruckenden Bilanz - 333 Siege inklusive Playoffs (nur Don Shula hat mehr mit 347), 17 Division-Titel, neun Conference-Championships und 21 Saisons mit Winning Record als Head Coach - scheiterte er an der 80-Prozent-Hürde.
Gründe für die Entscheidung liegen laut Insidern in den Skandalen Spygate (2007) und Deflategate während seiner Patriots-Ära. Bei Spygate wurde das Team mit dem Verlust eines First-Round-Draft-Picks bestraft, die Patriots erhielten eine Strafe von 500.000 Dollar und Belichick persönlich 250.000 Dollar.
Ein anonymer Wähler äußerte: "Der einzige Grund war das Betrug-Zeug. Das hat einige der Jungs wirklich gestört." Hall-of-Famer Bill Polian, ein Rivale der Patriots, soll vorgeschlagen haben, Belichick "ein Jahr warten" zu lassen als Buße für Spygate, das dementierte er jedoch schnell.
Die Kommission, bestehend aus erfahrenen NFL-Reportern und Figuren wie Polian und Tony Dungy, wählte aus Finalisten wie Ken Anderson, Roger Craig und L.C. Greenwood. Jeder Wähler durfte nur drei Kandidaten auswählen. Experten wie Peter King, ein langjähriges Mitglied der Kommission, zeigten sich schockiert: "Ich bin sehr, sehr überrascht."
Belichick, der zuletzt bei North Carolina am College coachte (Bilanz 4-8 in der ersten Saison), kommentierte die Berichte nicht. Die offizielle Bekanntgabe der Inductees erfolgt nächste Woche während der Super-Bowl-Woche.