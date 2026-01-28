NFL: Bill Belichick nicht in die Hall of Fame gewählt

Große Überraschung in der NFL: Der legendäre Head Coach Bill Belichick, der zum ersten Mal in die Hall of Fame gewählt werden kann, wird trotz acht Super-Bowl-Siegen nicht unter den Nominierten sein.

Bill Belichick, der legendäre Coach mit acht Super-Bowl-Siegen, wird in seinem ersten Jahr der Wählbarkeit nicht in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen. Das berichten Quellen aus dem Umfeld der Abstimmung, die kürzlich stattfand.

Belichick, der mit den New England Patriots sechs Super Bowls als Head Coach gewann und zwei weitere als Defensive Coordinator bei den New York Giants, erreichte nicht die erforderlichen 40 von 50 Stimmen der 50-köpfigen Auswahlkommission.

Die Abstimmung fand am 13. Januar statt, und Belichick wurde am vergangenen Freitag über das Ergebnis informiert. Quellen beschreiben ihn als "verblüfft" und "enttäuscht". Er soll sich gefragt haben: "Sechs Super Bowls reichen nicht?" und "Was muss man noch tun?"