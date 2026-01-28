- Anzeige -

Patrick Mahomes, LeBron und Co. reagieren entsetzt: "Respektlos!" Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs etwa, der gegen Belichicks Defense der New England Patriots in seinem ersten Playoff-Jahr 2018 große Probleme hatte und schlussendlich verlor, schrieb auf "X": "Wahnsinn. Ich verstehe nicht, wie das überhaupt möglich sein kann." In die gleiche Kerbe schlägt J.J. Watt, ehemaliger Defensive End der Houston Texans und mittlerweile Experte bei "CBS", einem der übertragenden Sender: "Ich lese nicht richtig, oder? Dabei muss es um eine Fake-Hall-of-Fame gehen. Nicht die der NFL. Es gibt keine Welt in der Bill Belichick kein First Ballot Hall of Famer sein sollte."

Super Bowl: Wo findet das NFL-Endspiel 2026 statt? Häufigste Gastgeber-Städte 1 / 19 © Getty Images/imago NFL: Die Gastgeber-Städte des Super Bowls

2026 wird der Super Bowl in Santa Clara bei San Francisco ausgetragen. 2027 steigt das Mega-Spektakel in Inglewood und 2028 in Atlanta. ran zeigt, in welchen Städten der Super Bowl bislang am häufigsten stattfand (Zukünftige Standorte einberechnet/Stand: Januar 2026) © Pacific Press Agency Las Vegas (einen Super Bowl ausgetragen)

• Stadion: Allegiant Stadium (2024) © 2014 Getty Images New York/New Jersey (einen Super Bowl ausgetragen)

• Stadion: MetLife Stadium (2014) © imago images/Icon SMI Indianapolis (einen Super Bowl ausgetragen)

• Stadion: Lucas Oil Stadium (2012)

© 2018 Getty Images Jacksonville (einen Super Bowl ausgetragen)

• Stadion: Alltel Stadium (2005)

© 2010 Getty Images Dallas (einen Super Bowl ausgetragen)

• Stadion: AT&T Stadium (2011)

© IMAGO/Icon Sportswire Minneapolis (zwei Super Bowls ausgetragen)

• Stadien: U.S. Bank Stadium (2018), Hubert H. Humphrey Metrodome (1992)

© 2014 Getty images Detroit (zwei Super Bowls ausgetragen)

• Stadien: Ford Field (2006), Pontiac Silverdome (1982)

© 2019 Getty Images Atlanta (vier Super Bowls ausgetragen*)

• Stadien: Mercedes-Benz Stadium (2019, 2028*), Georgia Dome (1994, 2000)

*2028 steht bereits fest © 2008 Getty Images Houston (drei Super Bowls ausgetragen)

• Stadien: NRG Stadium (2004, 2017), Rice Stadium (1974)

© imago images/Icon SMI San Francisco, Santa Clara (drei Super Bowls ausgetragen*)

• Stadien: Levi's Stadium (2016, 2026*), Stanford Stadium (1985) © imago San Diego (drei Super Bowls ausgetragen)

• Stadion: Qualcomm Stadium (1988, 1998, 2003)

© 2023 Getty Images Phoenix (vier Super Bowls ausgetragen)

• Stadien: State Farm Stadium (2008, 2015, 2022), Sun Devil Stadium (1996)

© 2021 Getty Images Tampa (fünf Super Bowls ausgetragen)

• Stadien: Raymond James Stadium (2001, 2009, 2021), Tampa Stadium (1984, 1991) © 2021 Getty Images Los Angeles (neun Super Bowls ausgetragen*)

• Stadien: SoFi Stadium (2022, 2027*), Rose Bowl (1977, 1980, 1983, 1987, 1993), Los Angeles Memorial Coliseum (1967, 1973)

*2027 steht bereits fest © 1993 Getty Images New Orleans (elf Super Bowls ausgetragen)

• Stadien: Caesars Superdome (1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002, 2013, 2025), Tulane Stadium (1970, 1972, 1975) © 2023 Getty Images Miami (elf Super Bowls ausgetragen)

• Stadien: Hard Rock Stadium (1989, 1995, 1999, 2007, 2010, 2020), Orange Bowl (1968, 1969, 1971, 1976, 1979) © 2023 Getty Images Welche Standorte gingen bislang leer aus?

Aufgrund von Wetter-Bedingungen und anderen Vorgaben, die die NFL an einen Super-Bowl-Gastgeber stellt, gibt es auch Teams und Städte, die noch nie Standort des Endspiels waren. Auf der folgenden Seite sind die 15 Team-Standorte, die bis jetzt noch keinen Super Bowl ausgetragen haben. © Getty Welche Standorte gingen bislang leer aus?

Baltimore (Ravens), Buffalo (Bills), Charlotte (Carolina Panthers), Chicago (Bears), Cincinnati (Bengals), Cleveland (Browns), Denver (Broncos), Green Bay (Packers), Kansas City (Chiefs), Foxborough (New England Patriots), Philadelphia (Eagles), Pittsburgh (Steelers), Seattle (Seahawks), Nashville (Tennessee Titans), Landover (Washington Commanders)