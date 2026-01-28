Bill Belichick kommt im ersten Anlauf nicht in die Pro Football Hall of Fame. Womit sich die ganze Prozedur selbst abschafft. Ein Kommentar. Von Mike Stiefelhagen Die Kommission der Pro Football Hall of Fame verzichtet im ersten Anlauf auf eine Nominierung von Bill Belichick. Das ist nicht kontrovers. Das ist nicht nur peinlich. Sie disqualifiziert sich damit selbst. Oder für unsere TikTok-Audience: Die Firma wurde an die Wand gefahren. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL-Spiele im Relive auf Joyn Belichick mag in den vergangenen Jahren, sportlich wie auch privat, enttäuscht und falsch abgebogen sein. Aber der Mann ist der beste, erfolgreichste Head Coach der NFL-Geschichte. Sechs (!) Super-Bowl-Siege stehen in seiner Vita. Er war 23 Jahre lang Head Coach der New England Patriots. Er hat aus Tom Brady den GOAT gemacht. Neun Mal die AFC gewonnen. Er war drei Mal Trainer des Jahres. Wird im NFL 2000s und 2010s All-Decade Team als Coach aufgeführt. Wenn Belichick keine Legende, kein Hall of Famer ist - dann ist es niemand.

Belichick-Rekorde sprechen für sich 40 von 50 Stimmen der Auswahlkommission müssen es sein, damit man für die Hall of Fame nominiert ist. Belichick verpasste diese Zahl. Noch ein paar Stats gefällig? 511 Spiele als Head Coach. 302-165 in der Regular Season. 31:13 in den Playoffs. 31 Playoff-Siege sind Rekord. Mit seinen beiden SB-Triumphen als Defensive Coordinator der New York Giants hat er sogar acht Ringe. Die meisten aller Trainer. Bill Belichick nicht in die Hall of Fame gewählt

Hall of Fame ignoriert Belichick: "Ich kann nicht glauben, was ich lese" Mit zwölf Teilnahmen am Super Bowl hält er noch einen Rekord. 17 Divisionssiege sind auch eine Bestmarke. Nur Don Shula hat mit 347 mehr NFL-Siege als Coach als Belichick (333). Er ist mit Brady der Mann der Rekorde und wird nicht mal nominiert. Wer soll größer sein? Wer verdient eine Nominierung eher? Durch diese Ignoranz verliert die Veranstaltung unheimlich an Wert. Angeblich sollen Skandale wie "Deflategate" oder "Spygate" eine Rolle gespielt haben. Das ist in dieser wahnsinnigen Karriere aber maximal eine Randnotiz, oder sprechen wir jetzt Brady auch die Football-Qualität ab?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL-Stars zurecht fassungslos Wir leben in einer Welt, in einem Jahr, in der Shedeur Sanders ein Pro Bowler ist. Und Bill Belichick kein First Ballot Hall of Famer. Es ist eine Farce. Und es spricht für sich, dass Größen wie Patrick Mahomes, J.J. Watt und Co. es nicht fassen können. Wenn man den größten Trainer der Geschichte nicht würdigt, dann ist jede andere Würdigung ebenso entwertet. In Sachen sportliche Ehrungen gab es in der Historie keinen größeren Fumble als diesen. Selbst wenn Belichick im zweiten Anlauf in die Hall of Fame einzieht, bleibt dieser Schandfleck bestehen. Es ist ein Desaster. Es ist allein ein Witz, dass ich hier die genauen Zahlen heraussuchen muss, wie oft Belichick was gewonnen und triumphiert hat. ES IST BILL BELICHICK. Jedes Kind weiß, was er geleistet hat.