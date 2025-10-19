Die Denver Broncos gewinnen nach einem 0:19-Rückstand ein völlig verrücktes Spiel gegen die New York Giants. Die Green Bay Packers setzen sich nur knapp gegen die Arizona Cardinals durch. Die Indianapolis Colts sind weiter nicht zu stoppen. ran fasst die Spiele vom 7. Spieltag zusammen. von Oliver Jensen,

Anzeige

Anzeige

New York Giants @ Denver Broncos 32:33 Die New York Giants und die Denver Broncos lieferten sich eines der vielleicht verrücktesten NFL-Spiele der jüngeren Vergangenheit. Die Giants erwischten einen perfekten Start: Erst fing Daniel Bellinger einen 44-Yard-Touchdown-Pass von Jaxson Dart (283 YDS, 3 TD, 1 INT), im zweiten Spielabschnitt war Cam Skattebo die Anspielstation. Mit einem 13:0 für die Giants ging das Spiel in die Haltime. Im dritten Quarter legten die Gäste aus New York nach: Tyrone Tracy Jr. lief über 31 Yards in die Endzone - 19:0. Der erste Touchdown der Broncos kam kurios zustande, indem Troy Franklin einen abgefälschten Pass von Bo Nix (279 YDS, 2 TD) per Hechtsprung fing. Die Giants bekamen daraufhin ebenfalls einen Touchdown der besonderen Art zustande: Der Pass von Dart war für Receiver Wan'Dale Robinson angedacht, der den Ball allerdings tippte - und zwar genau in die Arme von Theo Johnson. Touchdown für die Giants - 26:8. Dann allerdings begann das Comeback: Gut fünf Minuten vor Spielende lief Nix in die Endzone. Auch die Two-Point-Conversion glückte, sodass die Broncos nur noch mit 16:26 im Rückstand lagen. Nachdem Dart eine Interception warf, gelang den Broncos der nächste Touchdown, sodass sie knapp vier Minuten vor Spielende nur noch mit 23:26 zurücklagen. Knapp zwei Minuten vor Spielende lief erneut Quarterback Nix in die Endzone, sodass die Broncos mit 30:26 vorne lagen. Nun allerdings schlugen die Giants in Person von Dart zurück, der in die Endzone hechtete. Allerdings verschoss Kicker Jude McAtamney den Extra-Punkt-Versuch. Dies sollte spielentscheidend sein, denn bei einem Rückstand von 30:32 benötigten die Broncos lediglich ein Field Goal zum Sieg - bei einer verbleibenden Spielzeit von 37 Sekunden. Dies genügte den Broncos: Zwei lange Pässe von Nix, dann das Field Goal über 39 Yards von Wil Lutz. So gewannen die Broncos und verbessern sich auf eine Bilanz von 5-2, die Giants stehen bei 2-5. Giants @ Broncos: Die Statistiken zum Spiel

Anzeige

Anzeige

Indianapolis Colts @ Los Angeles Chargers 38:24 Die Indianapolis Colts sind weiterhin nicht zu stoppen und haben die Los Angeles Chargers bei einem Offensiv-Feuerwerk bezwungen. Quarterback Daniel Jones warf für 288 Yards und zwei Touchdowns, Running Back Jonathan Taylor erlief drei Touchdowns. Die Defense der Chargers sah gegen Jones & Co. ganz schwach aus. Die Colts vollendeten ihre ersten drei Drives jeweils mit einem Touchdown. Im letzten Play vor der Halftime ließen sie ein Field Goal folgen und gingen mit einem Zwischenstand von 23:3 in die Pause. In der zweiten Hälfte des Spiels ging es Schlag auf Schlag: Touchdown Chargers, Touchdown Colts, Touchdown Chargers, Touchdown Colts, Touchdown Chargers - zu Beginn des vierten Viertels kam Los Angeles dadurch auf 24:38 heran. Die Colts stehen bei einer 6-1-Bilanz, die Chargers bei 4-3. Colts @ Chargers: Die Statistiken zum Spiel

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Washington Commanders @ Dallas Cowboys 22:44 Die Dallas Cowboys haben bei dem Heimsieg gegen die Washington Commanders ihre Offensiv-Qualität unter Beweis gestellt. Quarterback Dak Prescott warf für 264 Yards und drei Touchdowns. Zwei dieser Touchdown-Pässe landeten in den Armen von Jake Ferguson. Auch das Laufspiel erwies sich mit 152 Yards als effektiv. Running Back Javonte Williams lief für 116 Yards und einen Touchdown. Commanders-Quarterback Jayden Daniels verbuchte 156 Passing-Yards, einen Touchdown-Pass und einen erlaufenen Touchdown, ehe er verletzungsbedingt aus dem Spiel genommen wurde. Zwar zeigte er nach einer Untersuchung den Daumen nach oben, trotzdem aber spielte Backup Marcus Mariota (63 YDS, 1 INT) das Spiel zu Ende. Die Cowboys stehen bei einer 3-3-1-Bilanz, die Commanders bei 3-4. Commanders @ Cowboys: Die Statistiken zum Spiel

Green Bay Packers @ Arizona Cardinals 27:23 Die Green Bay Packers haben knapp gegen die Arizona Cardinals gewonnen und sich dadurch auf eine 4-1-1-Bilanz verbessert. Die Cardinals verloren ohne den verletzten Quarterback Kyler Murray zum fünften Mal in Folge ein One-Score-Game und liegen bei einer 2-5-Bilanz. In der ersten Hälfte des Spiels gelangten lediglich die Cardinals in die Endzone. Trey McBride fing einen Touchdown-Pass von Jacoby Brissett (279 YDS, 2 TD) über 15 Yards. Ansonsten bekamen die Kicker jeweils zwei Field Goals zustande, sodass es mit einem 13:6 für die Cardinals in die Halftime ging. Früh im dritten Viertel gelangten die Packers durch einen Fumble von Brissett in eine gute Feldposition. Dies nutzten die Gäste für ihren ersten Touchdown. Josh Jacobs lief in die Endzone, sodass die Partie mit 13:13 ausgeglichen war. Die Cardinals hatten mit dem zweiten Touchdown-Pass von Brissett auf McBride die richtige Antwort parat. Die Packers allerdings auch: Touchdown-Pass von Jordan Love (179 YDS, 1 TD) auf Tucker Kraft. Nachdem die Cardinals mit einem Field Coal wieder auf 23:20 davonzogen, wollten die Packers den Sieg mit einem Touchdown erzwingen. Selbst in Field-Goal-Distanz spielten sie den vierten Versuch aus. Der Mut wurde belohnt: Josh Jacobs lief in die Endzone - 27:23 für Green Bay. Packers @ Cardinals: Die Statistiken zum Spiel

Anzeige

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs 0:31 Die Kansas City Chiefs lieferten ihr wohl bestes Spiel der bisherigen Saison ab. Quarterback Patrick Mahomes glänzte mit 286 Passing-Yards und drei Touchdown-Pässen, hatte teilweise aber auch Glück: Zwei seiner Pässe wären fast abgefangen worden. NFL-Highlights auf Joyn: Rice-Comeback für die Chiefs! Raiders gehen unter Wide Receiver Rashee Rice, der aufgrund einer Knieverletzung und einer Sperre seitens der Liga seit über einem Jahr kein Spiel mehr bestritten hatte, legte ein perfektes Comeback hin, sorgte für den ersten Touchdown und fing kurz vor der Halftime seinen zweiten Touchdown-Pass. Im dritten Quarter baute Isiah Pacheco die Führung per Touchdown-Lauf auf 28:0 aus. Kurios: Er lief relativ ungestört die sieben Yards in die Endzone, obwohl die Raiders regelwidrig einen Spieler mehr auf dem Platz hatten. Die Raiders fanden offensiv überhaupt nicht statt und bekamen über das ganze Spiel nur 95 Total-Yards zustande. Quarterback Geno Smith wurde in der Schlussphase von Kenny Pickett ersetzt. Die Chiefs haben nun mit vier Siegen und drei Niederlagen wieder eine positive Bilanz, die Raiders stehen bei 2-5. Raiders @ Chiefs: Die Statistiken zum Spiel

Anzeige

New Orleans Saints @ Chicago Bears 14:26 Die Chicago Bears haben ihren Positivtrend fortgesetzt. Nachdem die Mannschaft rund um Quarterback Caleb Williams (172 YDS, 1 INT) die ersten zwei Saisonspiele verloren hatte, feierten sie nun gegen die Saints den vierten Sieg in Folge. Bears-Running-Back D'Andre Swift lief für starke 124 Yards und einen Touchdown. NFL-Highlights auf Joyn: Bears-Defense lässt Saints alt aussehen Die Bears erwischten einen perfekten Start und zogen mit 20:0 davon, ehe die Saints mit zwei Touchdowns noch einmal für etwas Spannung sorgten. Saints-Quarterback Spencer Rattler lieferte mit 233 Passing-Yards, zwei Touchdown-Pässen und drei Interceptions ein vogelwildes Spiel ab. Die Saints stehen nun bei einer Bilanz von einem Sieg und sechs Niederlagen. Saints @ Bears: Die Statistiken zum Spiel

Anzeige

Miami Dolphins @ Cleveland Browns 6:31 Die Krise der Miami Dolphins spitzt sich zu. Auch gegen die Cleveland Browns, die zuvor drei Spiele in Serie verloren hatten, waren sie völlig chancenlos. Dadurch kassierte die Mannschaft aus Florida die sechste Niederlage im siebten Spiel. NFL-Highlights auf Joyn: Tua und Dolphins liefern Katastrophenspiel Tua Tagovailoa, der zuletzt wegen Kritik an den eigenen Mannschaftskameraden für Aufsehen sorgte, erlebte einen rabenschwarzen Tag. Er brachte nur 12 seiner 23 Pässe für 100 Yards ans Ziel, blieb ohne Touchdown-Pass und warf drei Interceptions. Der große Matchwinner der Browns war Running Back Quinshon Judkins, der bei 84-Rushing-Yards gleich drei Touchdowns erlief. Quarterback Dillon Gabriel erwies sich zumindest als guter Game-Manager, indem er 13 seiner 18 Pässe für 116 Yards ans Ziel brachte und ohne Ballverlust blieb. Die Browns stehen bei einer 2-5-Bilanz, die Dolphins bei 1-6. Dolphins @ Browns: Die Statistiken zum Spiel

Anzeige

New England Patriots @ Tennessee Titans 31:13 Die New England Patriots haben ihre Erfolgsserie fortgesetzt und das vierte Spiel in Serie gewonnen, bekamen von den Tennessee Titans aber zunächst überraschend viel Gegenwehr. NFL-Highlights auf Joyn: Maye-Masterclass! Patriots-QB mit nächster Top-Leistung Die Titans lagen zur Halftime lediglich mit 13:17 zurück, erwischten aber einen denkbar schlechten Start ins dritte Viertel. Erst erlief Rhamondre Stevenson einen Touchdown für die Patriots, dann fumbelte Titans-Quarterback Cam Ward den Ball. K'Lavon Chaisson nahm das Ei auf und lief in die Endzone - 31:13 für die Patriots. Patriots-Quarterback Drake Maye musst wegen Verdachts auf eine Gehirnerschütterung kurzzeitig aus dem Spiel genommen werden, kehrte aber zeitnah wieder zurück und warf für insgesamt 222 Yards und zwei Touchdowns. Mit 21 angekommen Pässen bei 23 Versuchen stellte er trotz GOAT Tom Brady als erster Patriots-Quarterback mit über 90 Prozent Passquote (91,3) einen neuen Klub-Rekord auf. Brady hatte es nie über 90 Prozent geschafft. Titans-Quarterback Cam Ward kam auf 255 Yards, einen Touchdown-Pass und eine Interception. Die Patriots stehen bei einer 5-2-Bilanz, die Titans bei 1-6. Patriots @ Titans: Die Statistiken zum Spiel

Anzeige

Philadelphia Eagles @ Minnesota Vikings 28:22 Der Super-Bowl-Champion aus Philadelphia hat nach zwei Niederlagen in Serie zurück auf die Erfolgsspur gefunden, musste aber nach einer zwischenzeitlichen 14:6-Halftime-Führung um seinen Sieg zittern. Die Eagles scheuten keine Risiken, spielten gleich im ersten Drive ihren vierten Versuch aus und wurden belohnt. A.J. Brown fing einen 37-Yard Touchdown-Pass von Jalen Hurts (326 YDS, 3 TD). NFL-Highlights auf Joyn: Receiver-Duo der Eagles überrollt Vikings | Joyn Die Vikings offenbarten in der Offense zunächst große Probleme. Sie mussten mit ihrem dritten Center Blake Brandel (eigentlich ein Guard) agieren, der durch einen misslungenen Snap und einen folgeschweren Regelverstoß auffiel, wodurch ein Touchdown aberkannt wurde. Allerdings erwies sich auch Quarterback Carson Wentz (313 YDS, 2 INT) zunächst als fehleranfällig. Nach der Pause fanden die Vikings zu ihrem Rhythmus und verkürzten den Rückstand zwischenzeitlich auf 19:21. Mit einem Touchdown-Pass von Hurts auf A.J. Brown bauten die Eagles die Führung auf 28::19 aus, die Vikings konterten mit einem Field Goal - 22:28. Bei einer verbleibenden Spielzeit von 1:57 Minute galt es für die Vikings, noch einmal in Ballbesitz zu kommen. Dies gelang allerdings nicht. Die Eagles ließen die Uhr herunterlaufen und stehen nun bei einer 5-2-Bilanz, die Vikings bei 3-3. Eagles @ Vikings: Die Statistiken zum Spiel

Carolina Panthers @ New York Jets 13:6 Die Carolina Panthers entwickeln sich zur Überraschungsmannschaft der NFL. Bei den New York Jets feierten sie bereits den dritten Sieg in Folge. Insgesamt haben sie vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen und stehen bei einer 4-3-Bilanz. NFL-Highlights auf Joyn: Jets benchen Fields - und verlieren dennoch Der schon länger in der Kritik stehende Jets-Quarterback Justin Fields lieferte mit 46 Passing-Yards erneut ein schwaches Spiel ab und wurde für Tyrod Taylor gebenched. Dieser legte Ende des dritten Viertels zunächst einen guten Drive hin, beendete diesen allerdings mit einer Interception in der Endzone. Insgesamt kam Taylor auf 126 Passing-Yards und zwei Interceptions. Die Jets bleiben mit einer 0-7-Bilanz das einzige sieglose Team der NFL. Dies macht sie zum "Top-Favoriten" auf den Nummer-1-Pick beim NFL Draft 2026. Panthers @ Jets: Die Statistiken zum Spiel

Anzeige

Anzeige