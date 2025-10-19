NFL: New York Jets benchen Justin Fields, Tyrod Taylor ebenfalls schwach

Jets-Quarterback Justin Fields wurde im Spiel gegen die Carolina Panthers auf die Bank gesetzt. Sein Ersatzmann Tyrod Taylor spielte allerdings nicht viel besser.

von Oliver Jensen,

Die New York Jets zogen bei der 6:13-Niederlage gegen die Carolina Panthers ihre Konsequenz aus der schwachen Leistung von Quarterback Justin Fields und setzten ihn auf die Bank.

Der 26-Jährige brachte nur sechs seiner zwölf Passversuche für mickrige 46 Yards an den Mann, ehe er nach der Hälfte des Spiels für Backup Tyrod Taylor aus dem Spiel genommen wurde. Der Routinier sorgte mit 126 Passing-Yards zwar für deutlich mehr Raumgewinn, warf allerdings auch zwei Interceptions.

Vor wenigen Tagen hatte sich Head Coach Aaron Glenn noch öffentlich hinter Fields gestellt. Als er gefragt wurde, ob Fields vielleicht gebenched werden konnte, antwortete er: "Was ist das für eine Frage? Es gibt Jungs, die schlechte Spiele haben. Das bedeutet nicht, dass du sie auf die Bank setzt."

Umso überraschender, wie schnell er seine Meinung geändert hat.

Die Jets sind mit einer Bilanz von 0-7 das einzige sieglose Team der NFL. Dadurch sind sie immerhin der "Top-Favorit" auf den Nummer-1-Pick für den NFL Draft 2026. Dort werden wohl Top-Quarterbacks wie Fernando Mendoza (Indiana) oder Dante Moore (Oregon) zur Auswahl stehen.