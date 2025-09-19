NFL: Buffalo Bills setzen sich gegen widerspenstige Miami Dolphins durch

Die Buffalo Bills fahren im dritten Saisonspiel den dritten Sieg ein. Gegen die Miami Dolphins ist es jedoch ein hartes Stück Arbeit. In einem knappen AFC-East-Duell haben die Buffalo Bills in Week 3 der NFL mit 31:21 über die Miami Dolphins triumphiert und damit ihren perfekten Start in die Saison fortgesetzt. Die Dolphins hingegen stolpern weiter und bleiben mit 0-3 chancenlos - ihr schlechtester Start seit 2019. Vor 71.202 Zuschauern im Highmark Stadium in Orchard Park zeigten die Bills eine dominante Offensive, angeführt von Quarterback Josh Allen, der mit präzisen Pässen und starkem Running Game überzeugte. Die Dolphins kämpften tapfer, konvertierten beeindruckend zehn von 15 Third Downs, doch entscheidende Fehler, darunter eine Roughing-the-Kicker-Strafe, als sie die Bills beim Stand von 21:21 eigentlich schon gestoppt hatten, brachen ihnen das Genick.

Statistisch unterstrichen die Bills ihre Überlegenheit: Josh Allen komplettierte 22 von 28 Pässen für 213 Yards und warf drei Touchdowns ohne eine einzige Interception. Running Back James Cook glänzte mit 108 Rushing-Yards und einem 2-Yard-TD-Run zu Beginn des dritten Viertels.

VIDEO: 300. Touchdown! Josh Allen zaubert bei Rekordspiel

Auf der anderen Seite brachte Tua Tagovailoa 23 von 34 Pässen für 146 Yards und zwei Touchdowns - zu Jaylen Waddle und Tyreek Hill - an den Mann, doch seine Offensive kam nie richtig in Schwung. Ollie Gordon erzielte Miamis einzigen Rushing Touchdown und die Dolphins dominierten zeitweise den Ballbesitz, scheiterten an der Bills-Defense aber in Schlüsselmomenten.

