NFL Woche 10

NFL: Los Angeles Rams - Matthew Stafford knackt nach 231 Spielen erstmals historische Marke

  • Veröffentlicht: 11.11.2025
  • 18:49 Uhr
  • ran.de

In seinem 231. NFL-Spiel gelingt Matthew Stafford Historisches. Der langjährige NFL-Quarterback knackt erstmals eine magische Marke.

Matthew Stafford ist nach 17 Jahren in der NFL kein Verlierer mehr - statistisch gesehen.

Denn durch den 42:26-Erfolg gegen die San Francisco 49ers in Woche 10 steht der Quarterback nach 231 NFL-Spielen in seiner Karriere nun endlich bei einer Siegesbilanz von 50 Prozent. Auf 115 Siege kommen 115 Niederlagen und ein Unentschieden.

Der 37-jährige Quarterback beendete seine ersten zwölf NFL-Jahre bei den Detroit Lions mit einer Bilanz von 74 Siegen, 90 Niederlagen und einem Unentschieden.

Stafford bereits Super-Bowl-Champion

In seiner fünften Spielzeit bei den Los Angeles Rams steht er mittlerweile bei 41 Siegen und 25 Niederlagen – und damit zum ersten Mal in seiner Karriere nicht mehr bei einer negativen Win-Percentage.

Der Wechsel zu den Rams entpuppte sich für Stafford ohnehin als Glücksgriff. Gleich in seiner ersten Spielzeit mit der Franchise 2021 gewann er den Super Bowl.

Auch in diesem Jahr sind die Rams klar auf Playoff- und Stafford auf MVP-Kurs. Der QB steht aktuell bei 2.427 Passing-Yards (Rang vier) und 25 Touchdowns. Ein Wert, mit dem er die gesamte Liga anführt. Fünf TDs vor dem zweitplatzierten Jared Goff - ausgerechnet der Quarterback, der Stafford damals in Detroit ersetzte.

